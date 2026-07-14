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周子瑜今（14）日被韓媒報導不與JYP娛樂續約，引發粉絲熱烈討論，不過就在外界對於子瑜續不續約一事鬧得沸沸揚揚的時候，她反而透過官方粉絲平台Bubble，分享自己做了一個很荒謬的夢，表示今天睡醒時家裡小狗居然在自己腳上大便，讓抱著忐忑心情打開訊息的粉絲笑翻。子瑜在Bubble發文表示，透露自己做了一個平常不會做的奇怪的夢，醒來時甚至發現自己在掉眼淚，她接著描述夢裡的自己小腿一直很癢，忍不住一邊抓一邊查看，沒想到竟發現腿上沾著狗大便。後來她才知道，是自己養的小狗竟然在床上大便，忍不住再度強調，「我平常真的不會這樣的！今天到底怎麼了？」這段發文立刻逗樂大批粉絲，大家都還在因為續約傳聞而心情緊張，看到子瑜夢境後紛紛笑喊：「害我白擔心了」、「我還以為要說續約的事」、「點開前超緊張，結果是在分享惡夢」、「這夢到底是什麼啦」、「子瑜怎麼可以這麼可愛。」近日韓媒接連報導TWICE成員續約動向，子瑜、彩瑛、定延都傳出與JYP的合約進入討論階段，對此JYP回應表示：「TWICE 目前正處於續約討論期，待相關事項確定後，我們將及時告知大家。」