我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡 日月光豪砸375億！第二季強勢買下四座廠房

▲據仲量聯行簡報顯示，2026年第二季全台前五大商用不動產交易中，日月光集團就強勢包辦4筆自用廠房買賣。（圖／仲量聯行提供）

🟡 2026上半年成交衝高！專家：資金由股市轉房產

資金正逐步由股市延伸至實體不動產

仲量聯行今（14）日發布最新報告，今（2026）年上半年全台商用不動產與土地交易總額衝上 2,295 億元，創近十年同期新高！受惠於 AI 與半導體擴廠狂潮，科技巨頭全面掃貨。其中，外商巨頭因應先進封裝與半導體供應鏈擴張需求，日月光集團（含旗下矽品精密）展現驚人購買力。仲量聯行統計，第二季全台前五大商用不動產買賣交易中，日月光就強勢包辦了 4 筆自用廠房交易：光是第二季這 4 筆廠房交易金額就高達 284.5 億元；若加計第一季布局，日月光上半年總投資金額衝上 375.76 億元，交易目的全數為自用擴產，也帶動苗栗與台南躍升為全台最熱門的工業地產焦點區。在半導體大廠狂潮領軍下，今年上半年整體商用不動產交易量達 1,668 億元（年增 63%），其中科技業買家占比高達 72%，而。科技業擴展效應亦同步蔓延至辦公室市場，台北市 A 級辦公室第二季科技業租賃占比爆升至 55%，推升核心區空置率降至 5.1% 的兩年新低。仲量聯行董事總經理侯文信分析指出，今年上半年台灣不動產市場展現高度韌性，主要由「」、「」與「」三大動能支撐。隨近年 AI 題材帶動股市獲利拉高，高資產族群與企業為了資產配置與風險分散，，預期