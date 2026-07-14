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行政院長卓榮泰今（14）日率領衛福部長石崇良等人赴立法院針對中聯致癌油風暴進行專案報告，白委邱慧洳質詢時，引用前總統蔡英文過去曾說過「做不好就換人做」，質問上台靠機會、下台靠智慧，有人要負起責任嗎？卓榮泰則試圖回應，但說沒兩句就被邱慧洳打岔繼續講，卓榮泰則高分貝表示「內閣閣員有適任不適任，有行政責任在追究，我自然會處理」，邱則說「我屏息以待」。邱慧洳質詢今質詢時引述前總統蔡英文曾說「做不好就換人做」，問卓榮泰是否認同，卓榮泰則認同，「我們應該好好把這件事情做好」，邱則追問「什麼時候換人做？」卓榮泰則試圖解釋，但邱連珠炮不給卓榮泰回應，稱「總有個停損點」。邱慧洳說，十年前，民進黨團說「法會把食品安全管理好嗎？」現在政府好像也不會把食品安全管理好，所以江宜樺要下台、馬英九要道歉，對照今天的時空背景誰要下台？卓榮泰要下台、賴清德要道歉，這兩件事情有發生嗎卓榮泰則試圖解釋「我們剛剛報告，從6月30到7月1…」講沒兩句就被邱慧洳打斷，跳針問「請問有人要下台嗎，上台靠機會、下台靠智慧，我們的卓內閣有這樣的智慧嗎？有人要負起責任嗎？」卓榮泰則說，今天來做專報，是對中聯油脂的說明，不是來討論內閣的事情，內閣閣員有適任不適任，有行政責任在追究，「我自然會處理」；邱則說，「自然會處理，那我們屏息以待」。