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雲朗觀光集團：

▲每張售價2200元的明星商品「雲朗聯合住宿券」，可入住集團的翰品系列，圖為高雄翰品酒店。（圖／高雄翰品酒店提供）

📍福容大飯店集團：

▲福容飯店此次推出聯合住宿券，也可拿來入住福容淡水漁碼店。（圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供）

📍晶華酒店集團：

▲晶華國際酒店集團推出線上旅展，其中「環遊晶華住宿券」每張售價3000元，使用一張可入住捷絲旅。（圖／捷絲旅提供）

📍老爺酒店集團：

▲礁溪老爺酒店「悠然假期三天兩夜」，洋式標準套房平日雙人入住兩晚1萬7300元。（圖／記者葉盛耀攝）

📍天成飯店集團：

▲天成飯店集團也集結旗下六館聯合祭出年度優惠，聯合住宿券每張3200元，圖為台北花園大酒店。（圖／台北花園提供）

「2026 台北夏季旅展」將於7月17日-7月20日於台北世貿一館登場。各家飯店業者也都到場設置攤位，並推出超值住宿券。包含晶華酒店集團、老爺酒店集團、雲朗觀光、福容飯店集團、天成飯店，其中《NOWNEWS今日新聞》整理各家業者推出的住宿優惠券，可以更低成本玩國旅。雲朗觀光集團推出包含線上旅展自即日起至7月21日舉行，共計販售14天；實體旅展則於7月17日至7月20日進駐台北世貿展覽1館。雲朗觀光表示，今年推出多款靈活配置且超值的商品，包含每張售價2200元的明星商品「雲朗聯合住宿券」，主打彈性使用與多館別配置，持券一張可雙人入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻、經典客房一晚，亦可加價400元入住品文旅礁溪文漾家庭房。持券兩張可升級入住君品酒店雅緻客房、持券三張可入住君品酒店行政客房，並享翰林軒VIP Lounge輕食飲料禮遇。持券五張可入住君品酒店君品套房，亦可入住雲品溫泉酒店尊榮山景客房，搭配丹彤早餐及晚餐各兩客。福容飯店此次推出聯合住宿券買10送1，優惠價3萬1900元；福容會員限定買15送2，等於折扣下來平均一張只要2815元。集結全台19家旅宿都可使用，像是親子熱門首選的福容淡水漁碼店，使用兩張住宿券即可入住海景房。最優惠的是使用一張即可入住福容徠旅系列，針對福容家會員，現場購買成套商品可玩「福容夾夾樂」，有機會帶走價值2萬元的「環島任你遊」住宿券。晶華推出「環遊晶華 集團聯合住宿券」，每張售價3000元，消費者使用一張、二張、三張，分別入住集團旗下飯店，並享有「買十送一」或是「買十送亞洲萬里通8000哩程數」優惠。例如持一張券就可入住全台多家捷絲旅，甚至部分還額外享有早餐與HAPPY HOUR。兩張則可於平日入住晶華酒店12坪精緻客房，不含早餐；或同樣兩張入住礁溪晶泉丰旅的泉思家庭套房，含早餐；持三張則於平日入住太魯閣晶英酒店的山嵐客房，同樣含有早餐。老爺酒店集團宣告，7月17日中午12點線上旅展開賣，本次除了全台通用的「聯合餐飲券買10送1」，更有老爺溫泉度假酒店「暑假專屬加碼」。像是礁溪老爺與北投老爺攜手另外推出暑期專屬加碼。礁溪老爺明星商品「悠然假期三天兩夜」，洋式標準套房平日雙人入住兩晚1萬7300元，含翌日早餐及一晚雲天自助晚餐，限量500套。北投老爺則推出5888元「雙人景緻客房住宿券」含早餐，9月將全新改裝回歸的知本老爺酒店，則有「開幕三天兩夜限定券」，精緻客房雙人連住兩晚含早餐，售價9999元。或者可選購「知本老爺雙人一泊二食住宿券」旅展限定價7500元，買10張送1張，更限時加碼10月31日前入住，每房加贈500元館內消費抵用金。天成飯店集團也集結旗下六館聯合祭出年度優惠，包含台北天成大飯店和台北花園大酒店，以及天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘與桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，推，使用2至多張券可入住個別不同房型，像是台北花園大酒店雅緻家庭四人房就需2張。另外旗下餐飲也有各式餐券，最優下殺5.1折起。