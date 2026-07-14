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▲文心崇德商圈近年商業版圖快速擴張，以捷運文心崇德站為核心，建案、商場齊卡位。（圖／業者提供）

隨著台中捷運路網逐步成形，北台中文心崇德商圈因交通建設與大型商業開發齊步推進，區域發展動能持續升溫。除了漢神洲際購物廣場已開幕，文心崇德站未來還將迎來捷運紅、綠線交會，加上多項商場與BOT開發案陸續啟動，吸引包括國泰建設、順天建設及雙橡園開發等重量級建商相繼布局，預計第三季起將有新案陸續亮相，吸引高端換屋族目光。文心崇德商圈近年商業版圖快速擴張，以捷運文心崇德站為核心，周邊已吸引金色三麥、TGI FRIDAYS、北澤壽喜燒、成真咖啡等大型連鎖品牌進駐，生活機能持續成熟。根據市場資料，崇德路自文心路至環中路約3公里範圍內，除漢神洲際購物廣場外，還有文心崇德站捷運共構開發案、太子置地廣場崇德館、廣兼停23 BOT案及市30 BOT案等多項大型商業建設正陸續規畫或施工，未來將進一步擴大商圈規模。交通建設也是區域受矚目的關鍵。文心崇德站目前已是台中捷運綠線旅運量前段班車站，未來若捷運紅線成形，將串聯崇德、七期、一中商圈、漢神洲際及機捷特區等重要節點，提升區域交通便利性，也帶動住宅市場關注度。在建商布局方面，國泰建設兩年前以約10.5億元購入北平路土地，換算土地單價每坪184.5萬元，創下台中四期重劃區土地交易新高。該地點與捷運文心崇德站距離約250公尺，包括學校、超市、公園、銀行、健身中心等日常生活設施都在散步可達距離內，區位地點絕佳。據了解，國泰「文心崇德新案」基地面積約567坪，將規劃地下5層、地上25層樓超高大樓，社區共138戶住家與8戶店面，其中住家產品坪為37至46坪，鎖定換屋型購屋客與精英客層。同樣備受市場關注的還有雙橡園開發「雙橡園2658」，基地位於14期重劃區，沿襲雙橡園一貫的大基地、SRC鋼骨結構開發特色，2658坪基地規劃地下3層、地上31層的超高大樓，總戶數224戶。住家產品細節尚未正式定案，市場人士則是透露坪數約落在40至45坪左右；合併戶80~90坪，每坪單價推估在85萬元上下。此外，近年來新作驚豔市場的順天建設，即將推出北屯新案「順天ROAM」，該案基地951坪朝南向面對水湳生態公園萬坪綠地，樓高18層建築，打造單層四拼純住家社區。規劃38~48坪、3至4房格局，總戶數102戶。單純、寧靜的社區氛圍與周邊綠意環境，也與建案名稱「ROAM」所蘊含的散策、漫遊之意不謀而合。