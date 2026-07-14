稍早運動部部長李洋親自出面解釋由來，強調制度重要性、確認「未達標準、不予派隊」立場，與昨日攀登選手姚廷蓁與教練出面為攀登項目發聲，明顯立場不同。《NOWNEWS》整理運動攀登選手與教練、運動部各自說法，帶讀者一次搞懂雙方爭論要點。

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運動攀登選手方立場→

「已經確認拿到亞運參賽資格，卻被通知中華隊不派隊參賽，直接失去站上國際賽機會。」

運動部立場→

「目前只有少數幾個項目，運動攀登有資格賽。畢竟亞運只要報名就能參賽，如果只要拿到資格就派隊，最多可以報到1000多名選手。」

「全台納稅人錢守不住，真的沒辦法面面俱到。」

運動攀登選手方立場→

「最遺憾的並不是結果，而是連替自己爭取的機會都沒有。」

運動部立場→

「過去可能大家沒有重視這個這個規則，也沒有重點去宣導。」

「有些項目我們未來可能都會去重新調整（派隊標準）。希望在亞運結束後，我們在一些會議中可以取得一定共識，然後把完整的制度制定出來。」

運動攀登選手方立場→

「亞運全部都用同一套標準，但裡面的項目其實已經不一樣了。」

運動部立場→

「把機制拉進來、亞運培訓、參賽計畫裡面，全部一起討論才有意義。」李洋最後仍強調，目前現行規則就是如此，「這個東西跟比賽很像，就是你第1分上去已經很明確講出規則，但該怎麼讓大家知道這件事？」

▲姚廷蓁在2026眉山亞洲錦標賽女子抱石項目取得第8名，搶下名古屋亞運參賽席次，卻直到7月6日才得知無法參賽；她表示，最遺憾的不是結果，而是報名截止前沒有獲得說明及爭取機會。（圖／姚廷蓁提供）

運動部今（14）日例行記者會公布9月開打的名古屋亞運中華隊代表隊名單，近日受到關注的衝浪、運動攀登項目是否派隊參賽議題，運動攀登本屆首次改採「個人國際席次制」，范植恩、姚廷蓁及林嘉翔靠著國際賽成績，順利取得名古屋亞運運動攀登國際席次，但中華隊亞運審訓委員會則是齊頭式平等，採用既有「精英組團標準」，無論選手是否取得亞運參賽資格，都會參考過去國際賽成績、是否具備奪牌競爭力等標準，來決定是否派隊參加。運動攀登選手姚廷蓁與教練強調近兩年頻繁自費赴海外訓練及比賽，花費破百萬元，靠著2026年眉山亞洲錦標賽前八名，運動部部長李洋則回應，現有制度運行超過2年半時間，各項目都依照這個準則，通過國內亞運審訓委員會審查，最終才能代表國家出席，「不可能會因為這次破例，一切都在亞運結束後才會討論。」運動部也強調，國內現有制度就是會參考過去國際賽成績、是否具備奪牌競爭力等標準，而不是單就「是否拿到參賽資格。」運動部副部長洪志昌也補充道，各項運動賽事規則、參賽標準、量級都一直在改變，李洋最後強調，目前這套制度主因在於合理預算控管，如果變成1000多名選手出去，不只是選手數目增加，中繼站、後勤人員都要增設，姚廷蓁與教練除出面為自己的參賽權發聲，也強調時間點問題，直到7月6日從日本移地訓練返台後，才接到不能參賽的消息，失去重新繳交文件、複查甚至申訴的機會，這部分稍早李洋則提到，話語間解釋關於制度、規定早就設立好，並無臨時不放行派隊的狀況，吳彥儀教練強調，這次出面就是為了推進未來有機會修改中華隊亞運派隊標準，藉此搬上檯面討論，吳彥儀教練還以「路上有坑」形容此次事件，表示過去沒有人遇過相同情況，如今既然已有選手率先受影響，就應該把問題指出來，「不能自己跌倒後就往前走，要讓後面的人知道，想辦法把這個洞補起來。」李洋則承諾，未來絕對會針對檢討相關審訓作法，