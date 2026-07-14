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明天天氣仍不穩 西半部山區慎防大雨

▲未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間，周三、周四有發生焚風的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周日雨勢稍緩 下周二再迎低壓帶

中央氣象署預報員王品翔表示，受西南風影響，不穩定天氣將持續至下周，南台灣、中部有局部陣雨，北部及東半部午後也要留意雷陣雨，西半部山區、北台灣有局部大雨；周日（7月19日）雨勢稍緩，但下周二（7月21日）起再受低壓帶影響，天氣轉趨不穩，各地高溫普遍31至35度，局部上看36度。王品翔指出，明天太平洋高壓移動到台灣南方，低壓在台灣偏北方，主要風向吹西南風，因此天氣持續不穩定，迎風面南台灣有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午，中部有零星短暫陣雨、雷雨；北部、東半部上半天多雲到晴，午後會有局部短暫雷陣雨，西半部山區、北台灣有局部大雨。王品翔說明，類似天氣會一直維持到周六，周日、下周一轉吹偏南風，整體水氣還是偏多，但降雨強度趨緩不少，主要是南台灣有局部短暫陣雨，午後雷陣雨集中在山區，要嚴防大雨出現；下周二至下周四，台灣處於低壓帶內，天氣更加不穩定。氣溫方面，周三、周四西南風偏強，台灣各地白天高溫31至35度，南部近山區、大台北、花東縱谷局部溫度再高一些，台東也有焚風發生機會，可能出現36度高溫，周五至下周一各地仍有35到36度高溫機會。