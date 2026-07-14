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▲周春米表揚績優法律扶助顧問及志工。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府今（14）日在縣府大禮堂舉辦「114年鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員表揚大會」，共表揚115位績優人員及23個績優單位，由縣長周春米頒發感謝狀，肯定第一線調解委員、法律扶助顧問及志工長期投入，協助民眾化解紛爭、減少訴訟，全縣調解成功率達70.4％。周春米表示，114年全縣共受理6,684件調解案件，其中4,707件成功成立，展現調解制度成效。她指出，自己曾任律師及法官，深知調解能及早化解車禍、民事及土地等糾紛，不僅降低民眾訴訟成本，也減輕司法機關負擔，兼顧法治與人情。本次獲特優調解委員會包括屏東市等5個單位，其中屏東市受理2,150件案件居全縣第一，調解率達七成，調解書送法院核定率100%，有效減少逾1,500件訴訟案件。另佳冬鄉調解委員會主席李蘭香獲選績優調解人員，憑藉多年地政專業及調解經驗，協助化解土地與房屋糾紛，佳冬鄉調解書送法院核定率同樣達100%，展現優異調解成果。