115學年度大學分科測驗今（14）日來到第二天，歷史科為第一個考試科目，得勝者文教稍早搶先提供題目參考答案，正確答案仍以大考中心公告為準。許多考生認為，今年考題中規中矩，只要有將課本讀熟就能拿分，比去年還容易作答，手寫題感覺像國文閱讀測驗，只要能看懂文章並抓到解題線索就有答案，其中出題方向以台灣史、中國史占比較高。
得勝者文教預估115年分科測驗歷史科五標，頂標估為51級分、前標46級分、均標39級分、後標32級分、底標27級分，和114年分科測驗歷史科相比，頂標、前標、均標皆增加1級分，後標、底標則保持不變。
根據大考中心統計，今年共有1萬9466人報考歷史科，1687人缺考，缺考率8.67%。台北市高中歷史科教師群分析，今年歷史科試題主要是測試學生閱讀理解分析史料能力，難度中間偏易，比去年好作答，試題分布也比較多元。
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