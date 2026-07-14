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台糖拚24日重新上架 吳明昌：損失數千萬

台糖沙拉油因部分採用福懋油脂公司的黃豆粗油，9日採取預防性下架。台糖董事長吳明昌今（14）日受訪表示，台糖配合下架的沙拉油約2881萬噸，初估這波損失數千萬元，目前正排隊等待高雄市衛生局排定檢樣後，若7月24日過關無問題就可以重新上架，趕上中元節龐大需求，而台糖估計本波下架「損失幾千萬是跑不了的。」台糖10日時強調，這是配合政策做預防性下架，非所有商品都含中聯油品，而該黃豆粗油進場前每批皆會採樣，並將樣品送至第三公證單位檢驗，於合格後方能再煉予供應商或充填上架銷售。吳明昌說，台糖身為國營事業，政府規定說要怎麼做一定會遵守，由於高雄市衛生局規定，台糖自主檢驗不算，為求檢測結果公正，須由高市衛生局抽樣檢驗合格才算符合標準。然而，他提到，由於檢驗排程塞車，最快排到24日，如果24日檢驗沒問題，就可以重新上架。對此，台糖有信心，因為7月3日、6月29日，台糖內部自主檢驗都在合規的範圍內。因台糖沙拉油只是「第二型預防性下架」，不同於其他公司油品是 強制性下架，因此台糖沙拉油尚未接受退換貨。即便如此，吳明昌表示，重新檢測每批費用4000元起，再加上下架成本、工人加班費，以及衝擊市場買氣，估計損失幾千萬元起。而台糖則表示，今年8月27日就是中元節，屆時市場對沙拉油需求量很大，來自各地宮廟的訂單原本都要出貨了，如今全部被擋下無法出貨，恐會造成中元節用油恐慌；台糖盼釐清後，自行壓榨的沙拉油可以盡快出貨，以免市場缺口擴大造成恐慌。