我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（14）日下午邀請行政院長卓榮泰專案報告中聯大豆沙拉油致癌物超標案，但在野黨團一開始就舉標語要卓下台，僵持數分鐘後，才讓卓榮泰上台。對此，民進黨立委林楚茵痛批，藍白要求卓榮泰報告，剛才又杯葛不給上台，根本是在利用「食安作秀」，利用「食安」政治操作。林楚茵表示，上週朝野協商藍白原本無視颱風威脅，硬逼卓院長把災防放一邊來食安報告，這週院長到了，藍白翻臉杯葛、死不讓人上台，「把人叫來又不給台上，藍白根本是無良把食安當成政治籌碼在作秀」。林楚茵說，民進黨不怕真相攤在陽光下，行政院嚴格把關、妥善處理食安問題，但藍白剛才死命阻撓報告、企圖摀住中央的聲音，到底想幫誰護航？「藍白是政治詐騙集團嗎？還是毒油集團的協力者？不然幹嘛心虛阻擋行政院長報告！是怕大家發現這次毒油事件又是起源於台中盧媽媽失職？還是怕逃到中國的通緝犯終於要被懲罰？」他強調，現在卓院長已經在台上了，請在野黨聽清楚，不要只會在國會秀下限。立法院下午開會時，國民黨立委傅崐萁等多名國民黨、民眾黨立委占據質詢台，高喊「沒有食安沒有院長」，「卓榮泰下台、民進黨毒台」等口號，搬出寫有「毒油」的油桶，阻擋卓榮泰上台。卓榮泰在立法院報告時表示，沒有所謂蓋牌，只有趨嚴處理；他表示，事件讓大家不安、讓產業焦慮，深感遺憾，會深切自我檢討與反省。