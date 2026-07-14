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國民黨桃園市議員詹江村日前捲入佀廣洋負面風波戰局，點名那位吹哨者網紅在學生時期也曾涉及霸凌行為，更透露有受害同學主動向他陳情，引發外界關注。面對相關指控，該名網紅表示將循法律途徑提告，詹江村則強硬回擊，甚至開出「退出政壇、賠償千萬」的賭注。詹江村表示，日前有2名昔日同學主動向他反映，指控該名網紅在學生時期曾因同學體型較胖，就替對方取了「阿肥」的綽號；另一名同學則因毛髮較多，被取笑為「毛怪」。他質疑，如今該名網紅高舉反霸凌旗幟，是否也應該面對自己過去的行為，向當事人公開道歉。針對網紅揚言提告，詹江村也不甘示弱在臉書發文回應，強調自己的爆料「向來都是有所本」，並表示若沒有當事人親自向他陳情，或相關故事是他瞎編，「村長我放棄法律抗辯權利，退出政壇並賠償妳1千萬」。詹江村最後也重申，「霸凌零容忍，不是網紅就享有特權，我們法院見囉！」態度相當強硬，雙方隔空交火，也讓這場由佀廣洋霸凌爭議延伸出的攻防持續升溫。