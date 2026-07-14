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高市警局保安警察大隊雄岡中隊員警於日前下午執勤時，遇一名母親神色慌張地帶著年幼兒子步入值勤臺求助並焦急表示，兒子（4歲）遊玩時右手掌不慎遭尖銳物割傷，傷口血流不止，因見到路旁有警察機關，便急忙尋求協助。執勤員警見狀，一方面協助沖洗傷口，以減緩不適並評估傷勢，另一方面同步通報消防局派遣救護車馳援。當時擔服巡邏與守望勤務的分隊長郭力豪、警員洪茂盛及郭盈麟見狀，秉持「救人如救火」之精神，立即分工展開救護，由於時值盛夏、室外天氣悶熱，為減緩孩童因受傷疼痛與驚嚇，員警特意安排母子至冷氣開放的執勤室旁休息，並溫言安撫孩童緊張情緒。隨後消防局救護人員趕抵現場，立即為幼童進行專業的初步包紮與止血處置。母子隨後在救護人員與警方的協助下，自行前往醫院進行後續醫療診治，離去前，母親對警方及時伸出援手與貼心撫慰，表達萬分感激。保安大隊表示，保護民眾生命安全是警察職責所在，員警於執勤時遇民眾緊急危難，能以同理心即時給予關懷與協助，充分展現人民保姆之精神。同時也呼籲家長，照顧年幼孩童時需多加留意周遭環境，若不慎發生意外受傷，應保持冷靜並立即撥打119或就近向警消機關求助，以確保黃金救援時間。