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▲受西南風影響，不穩定天氣將持續至下周，南台灣、中部有局部陣雨，北部及東半部午後也要留意雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「豪雨、大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（14）日新竹縣地區有局部大雨或豪雨，臺北至臺中及南投地區有局部大雨發生的機率，適逢下班時間，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：14日下午至14日晚上◾豪雨：新竹縣◾大雨：臺北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、臺中市、南投縣氣象署預報員王品翔指出，明天太平洋高壓移動到台灣南方，低壓在台灣偏北方，主要風向吹西南風，因此天氣持續不穩定，迎風面南台灣有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午，中部有零星短暫陣雨、雷雨；北部、東半部上半天多雲到晴，午後會有局部短暫雷陣雨，西半部山區、北台灣有局部大雨。類似天氣會一直維持到周六，周日、下周一轉吹偏南風，整體水氣還是偏多，但降雨強度趨緩不少，主要是南台灣有局部短暫陣雨，午後雷陣雨集中在山區，要嚴防大雨出現；下周二至下周四，台灣處於低壓帶內，天氣更加不穩定。