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重點總結

🔹預測市場認為阿根廷奪冠的機率約為 1/5.7。

🔹法國以39.7%的得票率成為最大熱門，比最接近的挑戰者高出18.1%。

🔹梅西有31%的機會贏得金靴獎，僅次於姆巴佩。





2026年世界盃即將進入4強戰，衛冕軍阿根廷雖一路過關斬將挺進準決賽，但在最新奪冠預測中卻意外成為4強球隊中最不被看好的一隊。根據美國預測市場 《Kalshi》最新數據指出，法國以39.7%的奪冠機率高居第一，英格蘭21.6%、西班牙20.8%分居二、三名，阿根廷僅剩17.7%，在4強球隊中敬陪末座。此外，金靴獎競爭同樣進入白熱化，姆巴佩（Kylian Mbappé）、梅西（Lionel Messi）同樣攻進8球，不過奪獎機率由姆巴佩大大領先。阿根廷若想蟬聯王座，首要任務是必須在四強賽中跨越宿敵英格蘭這座大山。然而《Kalshi》最新數據顯示，由圖赫爾執教的三獅軍團在晉級決賽的看好度上，以54%的機率壓過阿根廷。英格蘭整體的奪冠機率為 21.6%，高居四強中的第二位。雙方的直接對決預計將異常膠著，預測市場指出，英格蘭在正規90分鐘內取勝的機率為 37%，阿根廷為31%，而兩隊一路糾纏至延長賽或殘酷點球大戰的機率則高達33%。兩支球隊在本屆賽事的晉級過程都走得跌跌撞撞。英格蘭在小組賽曾被迦納悶平，淘汰賽面對剛果民主共和國與挪威時也都曾陷入落後，所幸靠著貝林漢姆在八強賽梅開二度才驚險續命。阿根廷雖然維持全勝，但淘汰賽的壓制力明顯下滑，不僅與維德角鏖戰至延長賽才以3：2取勝，對陣埃及時更是在第78分鐘還落後兩球才上演驚天逆轉，甚至在八強賽面對少打一人的瑞士時也被逼入延長賽。這種不夠穩固的晉級表現，無疑是阿根廷在預測市場看好度停滯不前的主因。相較於阿根廷的尷尬處境，2022年亞軍法國隊則展現出極強的統治力，以39.7%的奪冠機率在預測市場中遙遙領先，比起第二名的英格蘭高出18.1個百分點。法國隊從開賽時16.3%的看好度一路飆升，隨著賽事推進，霸主的地位愈發不可動搖。法國隊在四強戰將迎戰傳統強權西班牙，目前西班牙的奪冠機率回升至20.8%。預測市場指出，法國隊有高達59%的機率能挺進最終決賽，並有42%的機會在正規時間內解決戰局。而西班牙晉級決賽的機率則為41%。這場西法大戰不論由誰勝出，都將在決賽帶給對手極大的威脅。隨著英、法、西、阿四強對峙，個人最高榮譽金靴獎的爭奪戰也進入白熱化階段。目前法國王牌姆巴佩與阿根廷球王梅西同樣攻入8球，但姆巴佩憑藉著3次助攻的數據優勢，以60%的超高機率在金靴獎預測中領跑；梅西則以2次助攻緊追其後，獲獎機率為僅僅31%。此外，英格蘭雙星凱恩與貝林漢姆目前以2球之差落後，但獲獎機率分別只有4%與3%。如果英格蘭能如預期擊敗阿根廷挺進決賽，不過這兩位進攻核心勢必有機會在進球數上更進一步。