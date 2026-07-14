外媒《COVERS》運彩專家卻建議「逆向思考」，反而該下西班牙受讓或是晉級，主因跟西班牙盤口極具受讓價值、中場控球能力有關。「如果傾向尋求賠率上的『價值』，那麼避開大熱門法國，轉投『西班牙』才是王道。」

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建議下注策略：

轉投「西班牙受讓」或「西班牙晉級（+141）」，無疑是這場焦點大戰中最聰明的資金去向。

2026美加墨世界盃進入最後4強階段，法國15日凌晨3點交手西班牙，兩隊整體實力在伯仲之間，國際主流博彩公司普遍稍微看好法國隊，認為高盧雄雞能過關連3屆闖進決賽，在基於賠率不對等前提下，整體而言，國際盤口認為法國在90分鐘內獨贏的賠率較低，大約有43%隱含勝率。博彩公司主要考量到法國近年在世界盃淘汰賽的豐富經驗，以及他們力爭連續3屆殺入世界盃決賽的戰意。然而，西班牙的獨贏賠率也僅在3.1左右，代表這是一場非常接近的「五五開」比賽。西班牙本屆世界盃防守極其強悍，截至4強賽前僅失1球；而法國則擁有姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）及奧利塞（Michael Olise）組成的三叉戟。盤口核心關鍵就在於西班牙能否鎖死姆巴佩。然而西班牙在中場核心羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）帶領下，預計能掌握較多的控球權；若法國中場防守能量不足，西班牙極可能在控球率上壓制法國。在西班牙有望獲得更多控球權、加上賠率不對等緣故，雖然盤口稍微看好法國，但「買西班牙受讓」反而成為目前許多專業球評大力推薦的高價值下注方向。《COVERS》運彩專家就分析，西班牙擁有世界級的中場組合。如果法國中場防守大將楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）身體狀況未能達到100%，西班牙極有可能掌控全場60%以上控球時間。而所謂控球即防守，西班牙在本屆世界盃防守極其強悍，前5場僅失1球，當球權牢牢被西班牙控制時，法國球星姆巴佩和登貝萊得到的反擊機會就會被壓縮，儘管雙方都有得分機會，但普遍仍認為是一場開小分的緊湊較量。90分鐘常規時間內，兩隊握手言和的機率非常高。如果購入 「西班牙或平手（Spain or Draw）」，即西班牙受讓，90分鐘內西班牙贏球、或是90分鐘內踢成平手，下注者都能獲得最終勝利。只有在法國90分鐘內直接贏球的情況下才會輸。這對實力平起平坐的強強對決來說，是容錯率極高的操作。如果傾向尋求賠率上的「價值」，那麼避開大熱門的法國，