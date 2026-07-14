2021、2022年間預售屋熱銷案陸續進入交屋期，市場預估自2025年起全台每年交屋量可望突破10萬戶，創下近20年新高。隨著大量新成屋交付，驗屋品質與交屋效率也成為房市關注焦點。大人物大創新數位驗屋平台「智驗宅」，今日發布《2026驗屋白皮書》，提出建立產業協作、推動數位管理及運用大數據分析等方向，期望降低交屋糾紛，提升住宅品質。
根據內政部營建相關統計，建築工程瑕疵及售後服務糾紛，已連續多年名列消費申訴前幾名。智驗宅平台的ＣＥO王耀淞指出，交屋量快速增加後，若驗屋流程、人力配置及資訊管理未同步提升，勢必增加修繕爭議與售後服務壓力，也使驗屋逐漸由過去的附加服務，轉變為購屋族重視的必要程序。
智驗宅表示，平台成立至今已服務超過1.5萬戶住宅，累積逾70萬筆瑕疵資料，並有80家建設公司導入系統。根據平台整理的案例，傳統以人工目視為主的驗屋方式，仍可能出現約兩至三成的漏檢情形，部分缺失往往在交屋後才被發現，進而衍生修繕與客訴問題。
此次發布的《2026驗屋白皮書》共規畫10大章節，聚焦三項重點，包括建立建商與第三方驗屋公司的協作流程、以雲端平台取代紙本管理，以及透過大數據分析常見施工缺失，協助建商提前改善高風險工項，提升交屋品質與管理效率。
白皮書指出，對購屋民眾而言，標準化驗屋流程可提供完整且具追溯性的檢測報告，作為後續修繕與溝通依據，降低因資訊不足造成的爭議；對建設公司而言，若能及早發現並改善施工缺失，不僅可減少交屋後客訴及二次施工成本，也有助於提升品牌形象與消費者信任。
智驗宅創辦人王耀淞表示，面對即將到來的交屋高峰，驗屋已不只是單一檢測工作，而是串聯建商、驗屋公司與購屋民眾的重要環節，希望透過白皮書建立共同標準，推動產業數位轉型，讓瑕疵檢測、修繕追蹤及交屋驗收流程更加透明，也為住宅品質管理建立更完整的制度基礎。
房市人士認為，在大量預售案陸續完工的趨勢下，驗屋服務需求將持續成長，如何透過科技工具提升效率、降低交屋糾紛，將是建築產業與消費市場共同面臨的重要課題。《2026智驗宅驗屋白皮書》即日起提供產業各界線上索取。索取網址：http://cht.uhome.tw/A102/main.php
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此次發布的《2026驗屋白皮書》共規畫10大章節，聚焦三項重點，包括建立建商與第三方驗屋公司的協作流程、以雲端平台取代紙本管理，以及透過大數據分析常見施工缺失，協助建商提前改善高風險工項，提升交屋品質與管理效率。
智驗宅創辦人王耀淞表示，面對即將到來的交屋高峰，驗屋已不只是單一檢測工作，而是串聯建商、驗屋公司與購屋民眾的重要環節，希望透過白皮書建立共同標準，推動產業數位轉型，讓瑕疵檢測、修繕追蹤及交屋驗收流程更加透明，也為住宅品質管理建立更完整的制度基礎。
房市人士認為，在大量預售案陸續完工的趨勢下，驗屋服務需求將持續成長，如何透過科技工具提升效率、降低交屋糾紛，將是建築產業與消費市場共同面臨的重要課題。《2026智驗宅驗屋白皮書》即日起提供產業各界線上索取。索取網址：http://cht.uhome.tw/A102/main.php