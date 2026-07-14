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Meta推出的AI智慧眼鏡內建攝影機、麥克風及喇叭，引發偷拍隱私爭議。在國外社群平台上，這款眼鏡已被封上「變態眼鏡（pervert glasses）」的標籤，許多使用者購買後遲遲不敢戴出門。根據《Engadget》報導，在社群平台 Bluesky 上，近期頻繁出現「戴變態眼鏡的人很欠揍」等激進言論。事實上，針對這類具備監控功能的穿戴式智慧眼鏡，社會大眾的批評輿論不斷，這波反彈浪潮的催化劑，與 Meta 推出價格更親民的新產品，以及媒體揭露該產品未來可能導入「人臉辨識功能」有關。許多使用者和影像創作者表示，他們過去都是Meta智慧眼鏡的支持者，但大眾輿論逐漸改變了他們的使用習慣。一名佛羅里達州的創作者兼旅遊節目主持人Danielle表示，原本她非常喜歡在主持跨國旅遊時，用這款智慧眼鏡捕捉第一人稱的旅遊素材。然而，隨著有媒體爆料肯亞外包員工的爆料，Meta正將Ray-Ban智慧眼鏡錄製的大量用戶日常影像，傳送給位於肯亞的資料人員進行審查與訓練，這讓她開始動搖。接著有更多報導踢爆，有男性戴著 Meta 眼鏡在公共場所偷拍、騷擾女性，這成了最後一根稻草。Danielle表示，自己從那之後就再也沒碰過這款眼鏡：「如果身邊有人戴著它，我會覺得非常不舒服；既然如此，無論身在何處，我都不能奢望別人看到我戴著它時會感到安心。」另一名來自洛杉磯的影音創作者艾森巴斯（Christian Eisenbarth）表示，自己先前收到了女友送的 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡當作禮物。他坦言，雖然之前一直渴望擁有這款眼鏡來協助影片拍攝，但到現在他只敢在家裡戴，主要就是害怕被貼上變態的標籤。這種恐懼感已經壓過了他對這款產品的熱愛。他說：「能擁有真正的第一人稱視角（POV）真的很酷，而且不需要在相機上加裝繁重的配件，或在胸前綁上固定帶就能錄影。」其他人選擇配戴這款眼鏡的用戶和影像創作者也表示，現在戴著這款AI眼鏡會變得格外謹慎，尤其是在人潮擁擠的環境中，有時乾脆直接把眼鏡折起來掛在襯衫上，表明自己現在沒有在錄影。