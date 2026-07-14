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▲中聯油脂一批大豆沙拉油驗出苯駢芘8.1μg/kg，超出台灣食用油脂標準約4倍，且問題油品已流入市場。（圖／台中市政府提供）

▲7-11委託聯華食品代工的多款鮮食中鏢問題油，今起退款入帳會員帳號。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11致癌油鮮食退款辦法，結帳有報會員自動入帳、非會員可憑購買憑證到門市退款。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11致癌油疑慮商品今（14）日起陸續退費入帳，有民眾打開APP驚見高額退款，也讓不少人擔心，疑慮商品早已吃下肚，身體會不會受影響？腎臟科表示，短期食用不等於急性中毒，也無法單憑攝取量判斷致癌風險，但還是提醒民眾立即停用問題批號油品，並減少日常高溫油炸、燒烤及煙燻食物的攝取。王介立醫師說明，苯駢芘是一種可能在高溫、燃燒或食品加工過程中產生的污染物，常見來源包括燒烤、煙燻、油炸、油品反覆高溫使用，或原料、製程受到污染，被列為第1級致癌物，已經確認對人類有致癌風險，只要食品驗出超過標準，就必須下架回收。王介立醫師表示，從個人健康風險來看，苯駢芘屬基因毒性致癌物，重點是長期累積致癌風險，不是急性中毒。即使用極保守情境估算，也就是假設一名60公斤成人終生每天30至40 公克食用油全部來自這批問題油品，推估風險仍屬於低度健康關切。更何況一般民眾不太可能每天、每餐、所有用油都剛好來自同一批油，因此實際風險通常會更低。可以，但不代表完全沒事，苯駢芘進入人體後，會經過身體代謝系統處理，部分會被轉化、排出。不過，它在代謝過程中也可能變成會傷害DNA的物質，這就是為什麼它被視為致癌風險來源。吃多少會致癌？醫師提醒，這類致癌物沒有一個明確答案，無法簡化成「吃幾匙就會得癌症」，因為癌症風險跟吃進去的量、吃多久、體重、個人體質都有關，也不是「超標4倍，癌症風險就變4倍」。超標代表這批油不合格，依法要下架回收；但對個人來說，短期吃到不等於一定會罹癌。7-11委託聯華食品代工的鮮食因查出有使用問題油品疑慮，今（14）日早上6點起陸續退款至會員錢包。（一）若結帳有報uniopen會員：將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，預計於2026年7月14日 06:00開始退至OPENPOINT APP零錢包，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。（二）若結帳無報uniopen會員：提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，