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▲島田教明分享山口縣防府市學童的午餐活動照片，提到上個月品嚐黃偉哲市長準備的台南愛文芒果後，學童們親手繪製感謝卡。（圖／南市府提供）

▲ 山口縣防府市的學童在學校午餐品嚐台南芒果的滋味。（圖／南市府提供）

爲肯定日本山口縣議會議員島田教明長年積極推動台南市與山口縣交流，台南市長黃偉哲今（14）日頒發「台南市榮譽市民」證書，以表彰其對台日友好及城市外交的卓越貢獻。黃偉哲表示，很榮幸代表台南市180多萬市民頒贈證書給島田教明議員，對照其多年來的協助與貢獻，這項榮譽是實至名歸。黃偉哲表示，島田教明曾任山口縣議會副議長，目前為日台友好促進山口縣議會議員聯盟會長，是促成台南市與山口縣於2023年7月締結交流協定的重要推手，在他的支持下，交流由官方延伸至民間，互動熱絡。黃偉哲也特別提及去(2025)年丹娜絲颱風重創台南，島田教明第一時間發起募款，並親自率團來台捐贈善款、慰問災區，展現共患難的情誼。黃偉哲也期待未來在島田榮譽市民的推動與支持下，台南與山口縣的距離會更加靠近，並繼續深化台南與山口縣在觀光、教育、文化、體育及農特產品等各方面的合作，讓交流更上一層樓，也希望雙方的友誼能延續至下一代，讓這份跨國界的友誼歲月長青。島田教明則表示，他自2019年起擔任已故日本前首相安倍晉三倡議成立的「日台友好促進山口縣議會議員聯盟」會長以來，持續致力於促進山口縣與台南市的友好交流。即使歷經疫情，雙方交流仍未中斷，並逐漸延伸至更多領域，至今已累積許多具體成果。島田教明認爲，此次獲頒「台南市榮譽市民」，不僅是自身的榮耀，也是山口縣議會乃至整個山口縣的榮耀，未來將繼續促進台南與山口縣的發展，為雙方友好交流及共同發展貢獻心力。島田教明也分享一段小故事，提到黃偉哲市長上（6）月準備了台南愛文芒果請防府市學童品嚐，受到孩子們熱烈歡迎。這次來訪，他特地帶來當時的午餐活動照片及學童親手繪製的感謝卡，為今日的頒贈儀式增添一段台日交流的美好回憶。