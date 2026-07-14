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美加墨世界盃四強準決賽「西法大戰」開踢在即，如何限制西班牙19歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）成為高盧雄雞的頭號難題。根據法國媒體《隊報》報導，法國33歲邊後衛老將迪涅（Lucas Digne）將承擔這項艱巨任務，握有本場四強賽的關鍵鑰匙，而法國隊防守亞馬爾的具體核心策略也隨之曝光，就是要盡可能將亞馬爾封鎖在邊線，並且在他觸球前就完成防守準備。回憶起約25年前首次入選國家隊的情景，迪涅感性地表示，穿上這件藍色球衣一直是他小時候的夢想。如今，他即將迎來職業生涯最重要的比賽之一。面對善用身體虛晃就能輕易讓防線失衡的亞馬爾，迪涅展現了老將的沉穩。迪涅的週邊人士透露，面對這場火熱對決，迪涅並未刻意渲染，也沒有特別的準備或特殊訓練安排：「他是一位擁有超過250場英超比賽經驗的球員，在俱樂部與頂級球員交過手，也與梅西或登貝萊一起訓練多年，這種高難度挑戰他再熟悉不過。」法國傳奇名宿利扎拉祖詳細分析指出，限制亞馬爾不應只是迪涅的一對一防守，而是法國隊與亞馬爾之間的對抗，必須仰賴集體防守。中場名將拉比奧（Adrien Rabiot）也證實，法國隊不會只關注這位年輕的西班牙人：「我們沒有針對亞馬爾的特別計畫，我們專注於西班牙隊整體。我們知道他們在各個層面都很危險，不論是他、前鋒，還是他們在禁區附近通過配合進攻小空間的能力。」儘管如此，迪涅在邊路勢必需要隊友的及時支援。利扎拉祖表示，杜埃、巴爾科拉、拉比奧或薩利巴都需要隨時進行協防包夾，這才是雙層防守的精髓。利扎拉祖也進一步透露了限制亞馬爾的具體防守訣竅，防守球員最好在亞馬爾觸球之前，或即將觸球的瞬間就壓迫到位，絕對不能讓他輕鬆控球並開始加速突破，否則逆足鏟斷內切球員將會無比艱難。亞馬爾非常熱衷於類似荷蘭傳奇羅本的內切弧線球射門。因此，迪涅防守的目標是盡量將亞馬爾推向邊線，將防守重心放在保護內線，同時不要在外線留下太多空間。這場矛與盾的邊路對決，將直接決定誰能奪下第一張決賽門票。