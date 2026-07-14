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今（14）日，連晨翔、劉子銓、許博維、洪暐哲、曹冀魯、張稜、高華麗、于正昌、劉亮佐、李世揚、陳彥鈞、汪世瑋、陳美貞等人出席「中華電信 i 聽聽 《解憂雜貨店》臺灣首部全角色有聲劇發表會」。記者會現場笑聲不斷，擔任主述的連晨翔自爆日前經歷了「錢包失而復得」的靈異神蹟；而剛帶女兒「典典寶寶」從清邁夏令營回來的劉亮佐哀怨透露女兒在國外全程「不要爸爸」，讓他的放鬆清邁之旅徹底泡湯。劉亮佐與趙小僑日前帶著女兒典典寶寶前往泰國清邁體驗夏令營，原本小倆口規劃了完美的「送女上學、爸媽手刀去按摩」神仙行程，怎料兩歲的典典寶寶分離焦慮大爆發，一到學校就哭著大喊「我要媽媽！」，夫妻倆只好天天在現場陪讀。更慘的是，典典寶寶在國外極度缺乏安全感，整趟旅程有三分之二的時間都要人抱，偏偏她一看到劉亮佐伸手就無情推開大喊「不要！」，只願意黏著媽媽趙小僑，讓劉亮佐哀怨直呼，自己一整趟都在旁邊乾看著，徹底成了沒有功能、心碎滿地的「拖油瓶」。在有聲劇中擔任主述的連晨翔日前才剛找回錢包，他笑說本來已經完全放棄，直到某天深夜在網路上滑到幾年才一次的「草莓月亮」可以許願。當晚他抱著最後一試的心態，帶著老婆、小孩和蠟燭到頂樓，真的像在做祭祀一樣點蠟燭許願。不可思議的是，就在他許完願的深夜11點11分，警察局的電話竟然立刻響起，通知他錢包找到了，靈異的時間點讓全場聽了直呼「起雞皮疙瘩」。連晨翔表示，拿回來的錢包不僅裡面的證件完好，甚至還發現「多了一張2,000元」，後來才發現是警察在清點時，將他原先放在紅包袋裡的「發財金」給拿了出來，讓他虛驚一場。最讓他感動的是，撿到錢包的鄭先生甚至特地抽空親自到警局，只為了確認他的東西有沒有少，甚至在聽完連晨翔過去多次丟錢包的慘痛經歷後感動落淚，並堅持不收連晨翔準備的謝禮紅包，直言「歸還錢包是正確的事」，讓連晨翔大讚對方簡直是他的「偶像與英雄」。《解憂雜貨店》作者東野圭吾被譽為亞洲最具影響力的作家之一，作品累積銷量超過數千萬冊，多次改編為電影及舞台劇。中華電信攜手子公司智趣王數位科技，發表東野圭吾經典作品《解憂雜貨店》臺灣首部全角色有聲劇，並於今年7月6日在「i聽聽」訂閱制平台獨家上架，單購版本則由博客來通路率先開賣。