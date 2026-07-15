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3大通路電影套票 小卡、賽蓮大頭包、資料夾一起收藏

▲吉伊卡哇劇場版7-11預售票組。（圖／羚邦亞洲提供）

▲吉伊卡哇劇場版賽蓮大頭包預售票組。（圖／羚邦亞洲提供）

▲吉伊卡哇劇場版文件夾預售票組。（圖／羚邦亞洲提供）

兔兔收邀請函 一行人踏上人魚島冒險之旅

▲吉伊卡哇電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》，吉伊卡哇一行人將踏上人魚島冒險之旅。（圖／羚邦亞洲提供）

全台吉伊卡哇粉絲注意！吉伊卡哇電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將在7月31日於全台戲院正式上映，官方也特別在7月25日、26日舉辦限時2天的「限定搶先場」，吉友們可以提早跟吉伊卡哇、小八貓、兔兔踏上人魚島冒險。另外，全台7-11門市推出399元預售票角色卡套組，包含首輪電影交換券1張，以及全新角色小卡10張，吉友們別錯過！即日起到9月1日，粉絲可到全台7-11「快閃購」，購買《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》399元角色卡套組，內容包含電影首輪交換券1張，以及全新角色小卡10張，一次網羅電影中的所有人氣角色。只要到CHIIKAWA SHOP in TAIPEI，或是《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》華山快閃店，就能購買限量電影套票，裡面包含電影首輪交換券1張、賽蓮大頭包、超可愛角色髮夾2個，售價為1250元。7月16日起推出電影交換券搭配限定A4資料夾套組，除了1張首輪電影交換券外，還能得到「吉伊卡哇」、「小八貓」或「兔兔」3選1的A4資料夾。發行商羚邦亞洲也準備限定搶先場驚喜，只要購買7月25日、26日搶先場電影票1張，或是上述3個地方購得的電影交換券，到影城臨櫃兌換搶先場電影票，就能兌換「討伐棒」充氣應援棒1支，但是數量有限，送完為止！心動的粉絲們快到各大影城關注搶先場購票資訊。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》故事描寫，兔兔帶著「特別島嶼邀請函」的神祕傳單，找到小八貓和吉伊卡哇，傳單宣稱島上討伐報酬高達100倍，而且限定拉麵與甜點全部免費！雖然海獺師傅對這些誘惑背後可能付出的代價感到憂心，依然擋不住吉伊卡哇一行人的滿心期待。吉伊卡哇、小八貓、兔兔他們開心搭船前往這座陌生島嶼，準備享受美食和寶藏的大冒險，但這座島上其實有個傳說的大秘密，也為吉伊卡哇和朋友們帶來危機，他們一行人會遇到什麼危險，這趟旅程能不能順利結束，等待吉友們進戲院一探究竟。