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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋因學生時期霸凌爭議持續延燒，13日晚間宣布放棄國民黨提名，為桃園選情投下震撼彈。桃園市長張善政今（14）日上午出席活動時，再度被媒體追問此事，不過他不願正面回應，僅冷冷回應了一句，隨後便結束受訪。張善政上午前往建德國小出席「靜思閱讀書軒啟用典禮」，面對媒體詢問佀廣洋退出國民黨提名的看法，態度相當低調，未對事件發表任何評論，只以一句「你在這個場合問點正向問題好嗎？」回應，隨即結束訪問。佀廣洋投入桃園市議員選戰後，接連遭爆學生時期涉及霸凌，引發外界高度關注，即使日前公開鞠躬致歉，仍無法平息爭議。面對輿論持續發酵，他13日晚間發布聲明，表示為了避免個人事件影響黨內及整體選戰布局，決定放棄國民黨提名資格。佀廣洋在聲明中強調，未來仍將持續深耕地方、服務鄉親；地方政壇則預料，他不排除改以無黨籍身分投入年底桃園市議員選舉。對此，國民黨桃園市黨部表示，尊重佀廣洋的決定，也希望藉此讓相關爭議盡快止血。