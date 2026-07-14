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韓國健身網紅「鐘鐘」（총총）公開自己的投資血淚史，他坦言曾靠投資Google、Apple等科技股，帳面報酬率一度高達100%至150%，讓他誤以為自己找到了投資致富的公式，沒想到最後卻因過度自信與不甘認賠，利用槓桿融資賠掉約7億韓元（約台幣1400萬元）。鐘鐘透露，他從2022年開始投資Google、Apple等科技股，部分持股一度有100%至150%的報酬率，讓他逐漸相信自己的選股能力；不過到了2025年，他先是在韓國遊戲股慘摔一跤，之後又轉戰海外飆股、當沖短線，甚至開始使用高槓桿商品，希望能快速放大獲利。一次他帳面獲利了1.5億韓元，原本想等賺到2億韓元再出場，甚至計畫買一台賓士G-Class，沒想到股價突然暴跌，最後不只獲利全吐回，還倒賠約2億韓元，但他因為不甘心失去賺到的錢，他開始不斷加碼試圖翻本，最終陷入惡性循環。鐘鐘坦言，當時自己每天想的都是「怎麼把錢賺回來」，甚至影響健身訓練與生活狀態。偏偏那段時間他正準備健美比賽，每天投入長時間訓練，最後卻在比賽中拿下最後一名，身心受到巨大打擊。如今鐘鐘選擇公開這段慘痛經歷，希望提醒投資者，不要因為一次成功就以為自己的人生不會輸，他表示未來會遠離投機式交易，改採更穩健的投資方式，也希望自己的故事能成為別人的警惕。