反觀19歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）輸給上述2人，隱含進球機率僅有26%，但被認為是高價值冷門對象，Opta分析時就直言，「他（亞馬爾）是隊內常規點球射手之一，隨時可能迎來爆發。」

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「亞馬爾目前雖僅有1粒進球，但預期進球值（xG）高達2.82，且他是西班牙隊內的常規點球射手之一，隨時可能迎來爆發。」

三、尋求高賠率驚喜：亞馬爾隨時進球

分析邏輯：亞馬爾是這支西班牙的靈魂之一。他的射門次數與禁區內觸球極多，目前「進球數偏少」只是運氣不佳（xG 數據顯示他早該進更多球）。 在高張力的準決賽中，他的個人天賦、內切射門，或是操刀點球的機會，都讓+275的賠率顯得相當誘人。

FIFA世界盃進入最終4強，15日遊法國交手西班牙，被認為是最難預料的五五波對決，在這場多位世界級球星正面交鋒中，「球員個人進球賠率（Anytime Goalscorer）」也成下注焦點，其中法國當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）隱含進球機率高達47%，西班牙則以隊內進球王奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）最高，根據賽前盤口分析，法國當家球星姆巴佩隱含進球機率落在45%至47%之間，他本屆賽事已轟進8球，個人世界盃生涯累積20球。只要他在場上，就是法國隊的第一點球罰球手與進攻終結點。西班牙第一熱門選項則是9號位中鋒奧亞爾薩巴爾。他是本屆西班牙陣中進球王已進4球，xG預期進球值達3.55，作為鋒線支點，他是西班牙在禁區內最依賴的終結者。至於賽前受到傷勢所苦的西班牙天才亞馬爾，隱含進球機率僅有26%，排在姆巴佩跟隊友奧亞爾薩巴爾後面，屈居於第3，但Opta分析，分析邏輯：姆巴佩賠率（約 2.15）在淘汰賽階段依然偏低，這反映出莊家對他的高度防範。西班牙右後衛佩德羅·波洛（Pedro Porro）球風偏向攻強守弱，他插上進攻後留下的身後空檔，正是姆巴佩最擅長蹂躪的「致命地帶」。在2025年歐國聯決賽中，姆巴佩就曾對西班牙破門。投注策略：適合做為單注穩健投資，或者加入過關組合（Parlay）中。分析邏輯：西班牙極可能透過中場控制力掌控大部分球權。如果像預期那樣，西班牙能在常規時間內攻入1至2球，那麼身為進攻核心、出任偽九號或中鋒的奧亞爾薩巴爾，絕對是最有機會完成臨門一腳的人。+200（3.00）的賠率回報率極佳，比盲目押注西班牙獨贏更具戰術合理性。