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「三獅軍團」英格蘭順利挺進2026世界盃四強準決賽，然而外界卻頻頻傳出將帥不和的耳語。對此，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）近日接受英國廣播公司（BBC）專訪時親上火線闢謠。他強調，外界有時會將事情過度渲染，球隊內部與教練團之間絕對沒有任何心結，並力挺主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）直截了當的溝通風格。在八強賽擊敗挪威後，主帥圖赫爾曾公開表示球隊的發揮仍有改進空間。當被問及更衣室對此事的看法時，凱恩回應：「我們都能理解他的意思。場上球員比誰都清楚自己踢得好不好、表現夠不夠格，這本身就是比賽的一部分。我們懂得主帥想傳達的訊息。」凱恩進一步補充，圖赫爾對團隊一直給予非常正面的評價，同時也指出球隊在最難建立的「精神層面」已經達到極高水準，並且維持了很長一段時間。針對中場大將貝林漢姆（Jude Bellingham）日前受訪時的爭議回應，凱恩也大方出面當起和事佬。肯恩解釋：「這確實不太容易。當你剛踢完一場激烈對決，終場哨響才過兩三分鐘就被問到這個問題，況且他當時根本還沒聽到主帥說了些什麼，你還能指望他給出什麼樣的答覆？」肯恩直言，球隊剛經歷了一場極其艱苦的比賽，而外界總是喜歡在球隊內部製造對立情緒。「每逢大賽，這似乎總是英格蘭式的思維慣性。但事實恰恰相反，我們能走到今天這一步，靠的就是全隊團結一心。不僅僅是球員，還包括主帥、教練團以及所有參與其中的每一個人。有些事情有時真的被放大得比實際情況嚴重得多。」記者隨後提問，這是否與圖赫爾直接的表達方式有關，導致過去習慣保守發言的英格蘭球迷不太適應？凱恩對此表示認同：「也許是吧。他是個情緒外露的人，這一點大家也會認可。當他開口時，你能感到他的直率，也能體會到他的情感和真心。他說的每一句話都不是事先演練或照本宣科的，句句都是他當下最真實的感受。」凱恩最後更大力讚賞主帥：「這正是他能取得傑出成就的重要因素之一。他能成為全球最頂尖的教練絕非偶然，他真誠坦率的個性正是其中非常核心的部分。」