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不是麻辣火鍋！「詹記」家常飯桌鮮魚湯 新入選台南必比登

▲呈現台南傳統「飯桌仔」文化的詹記，鮮魚湯、魚鮮料理是招牌。（圖／米其林提供）

▲詹記「肉燥飯」配上奈良瓜。（圖／米其林指南guide.michelin.com）

「竹記冬菜鴨」暫停營業！老闆身體不適 饕客湧入打氣

▲「竹記冬菜鴨」新入選2026年台南必比登，卻因老闆身體不適而停業。（圖／米其林指南guide.michelin.com）

《2026台灣米其林指南》今（14）日公布「2026必比登推介（Bib Gourmand）」名單146家！往年台南鄉親最緊張「家裡巷口」的口袋名單被暴雷，這次新入選3家中，台北人看到「詹記」好奇麻辣火鍋開到府城了嗎？原來是同名的受青睞；而被發現已經店休超過兩個月，因老闆身體不適休養而停業，饕客湧入喊「早日康復」幫打氣。物有所值「平價版米其林」，「2026必比登推介」今年有超過8成為台灣在地美食與特色小吃。往年最緊張「家裡巷口」上榜的台南鄉親，今年只有3家新入選被暴雷，分別是咩灣裡羊肉店、詹記、竹記冬菜鴨。不少台北人一看到「詹記」上榜，好奇麻辣火鍋開到府城了嗎？原來是同名的受到評審青睞。主打台南傳統「飯桌仔」文化，以自助饗宴的形式陳列家常菜色，尤其點餐後才現點現做的新鮮現煮鮮魚湯更是招牌一絕。身為魚販第二代的老闆，對在地漁獲瞭如指掌。店內每日供應十餘種當季鮮魚，並根據魚種特性，用香煎、烘烤、燒煮等方式料理。詹記的招牌魚湯是以鱸魚骨和蔬菜製作湯底，再加入蛤蜊和魚片，鮮美甘甜讓人印象深刻。而另一家「竹記冬菜鴨」則被饕客發現自4月多開始，已經店休超過兩個月，原來是「老闆身體不適，需持續休養調理」，不少客人湧入粉專喊「早日康復」幫打氣，「同學要保重身體，身體健康是活著最好的本錢」、「靜心休養，祈願早日康復」。老闆目前透露「預計八月中開始營業」，讓想念味道的消費者許願「希望八月我從美國回去的時候吃得到」。