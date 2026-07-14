台糖今（14）日舉辦「台糖慶80 甜蜜好運一路發」最終大獎抽獎記者會，公開抽出壓軸幸運得主，為歷時3個月的活動畫下圓滿句點，最終大獎「台糖飯店住到爽」住宿券，幸運得主可入住台糖長榮酒店總統套房、尖山埤渡假村醉月小樓、台北會館尊榮套房等優質旅宿據點，總價值約113,900元，把台糖的旅宿住一遍也等於環臺一大圈。
台糖同時也宣布下一場80週年活動是「2026台糖公益路跑」，預計於今年10月24日盛大舉辦。本次活動將融合品牌精神與在地特色規劃不同距離賽程，適合專業跑者、親子家庭與一般民眾參加，並結合公益捐贈、健康宣導、特色市集及產品體驗，打造兼具休閒與公益的年度盛會，盼藉此號召民眾養成運動習慣，將愛心化為具體行動。
台糖強調，為了迎接80週年，台糖陸續舉辦了與日、英鐵道進行文化交流、台糖600人齊心排字的大糖盛事、出版80週年紀念專刊及影片、甜蜜好運一路發抽獎活動以及將於10月舉辦的公益路跑。
紀念商品有精釀啤酒、一步燒・嫩雪花肉，尤其更改20年未動過的礦泉水包裝，可謂台糖八十，十分充實，接下來台糖也將加入今年文博會，一起光大糖業文化的魅力，八十高齡的台糖不輸給新創的商號，要如80週年拍攝影片所述，以回甘時光佐熱力永續，為下一個10年、以後每一個10年甜蜜奔馳。
【2026台糖公益路跑】
● 活動日期：2026年10月24日。
● 活動地點：台糖柳營尖山埤渡假村。
● 報名資訊：即日起開放報名。
● 詳請參閱台糖官網。
報名官網：https://www.taisugar.com.tw/transform/index.aspx?id=209
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台糖強調，為了迎接80週年，台糖陸續舉辦了與日、英鐵道進行文化交流、台糖600人齊心排字的大糖盛事、出版80週年紀念專刊及影片、甜蜜好運一路發抽獎活動以及將於10月舉辦的公益路跑。
紀念商品有精釀啤酒、一步燒・嫩雪花肉，尤其更改20年未動過的礦泉水包裝，可謂台糖八十，十分充實，接下來台糖也將加入今年文博會，一起光大糖業文化的魅力，八十高齡的台糖不輸給新創的商號，要如80週年拍攝影片所述，以回甘時光佐熱力永續，為下一個10年、以後每一個10年甜蜜奔馳。
【2026台糖公益路跑】
● 活動日期：2026年10月24日。
● 活動地點：台糖柳營尖山埤渡假村。
● 報名資訊：即日起開放報名。
● 詳請參閱台糖官網。
報名官網：https://www.taisugar.com.tw/transform/index.aspx?id=209