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少女稱受邀到台中遊玩 警方追查是否涉及不法

暑假才開始半個月，新北市一對年僅11歲、14歲的表姐妹，12日瞞著家人從住處離家後失聯，家屬焦急報警協尋，手機最後定位在台中市一中街商圈後失去訊號。家長除在網路發文求助，也向台中市議員江和樹請求協助。警方今（14）日在一中街附近一間旅館尋獲兩名少女，並將一名20歲男網友帶回調查。少女的爸爸遠從澎湖飛來，總算能平安將女兒帶回，警方正釐清雙方接觸經過及是否涉及違法情事。據了解，這對表姐妹的妹妹是新北人，兩人的媽媽是親姊妹，表姐放暑假從澎湖來台灣本島玩，兩名少女從板橋搭車南下，家屬透過社群平台發布協尋訊息，引發網友高度關注，短短兩天已超過百萬人次瀏覽。不少民眾指出，一中街商圈人潮眾多、環境複雜，建議家屬尋求台中在地民意代表協助。江和樹今天凌晨2點接獲家長來電求助，一早7時便聯繫台中市警察局長吳敬田，希望警方全力協尋。早已接到報案的警方，透過路口監視器、手機定位及科技偵查等方式追查兩名少女行蹤，盼能盡快確認人身安全。在台中市警察局迅速動員下，第二分局育才派出所今天稍早順利在一中街附近一家旅館尋獲兩名少女，立即通知家屬趕至將孩子接回。警方初步了解，兩名少女表示與20歲男子是在網路上認識，對方邀請她們到台中遊玩，因此相約南下。目前警方已將男子依法帶回偵訊，持續釐清雙方接觸過程，以及是否涉及誘拐未成年人或其他刑事犯罪。少女的父親從澎湖趕來，特別向協助奔走的江和樹表達感謝。江和樹也提醒，暑假是青少年外出活動、網路交友最頻繁的時期，同時也是離家、遭陌生人利用或受騙的高風險季節，呼籲家長平時應多關心孩子的交友情況、網路使用習慣及生活狀況，建立良好的親子溝通，共同降低憾事發生的風險。