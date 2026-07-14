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美光上週宣布將提供環球晶5億美元策略性資金支持，推動環球晶位於美國德州的先進半導體矽晶圓廠發展，雙方規劃透過10年期長期供應協議（LTA），建立長期合作架構。華爾街投資機構韋德布希（Wedbush）指出，美光這動作釋出一個訊號，矽晶圓供應恐將成為半導體產業的下一個瓶頸。根據GuruFocus報導，美光日前入股環球晶圓（GlobalWafers），以協助其位於德州謝爾曼（Sherman）晶圓廠的融資計畫。此外，美光還計劃在美國半導體供應鏈投資高達 30 億美元，並於近期將 2035 年前的全美總投資目標，從原本的 2,000 億美元大幅調升至超過 2,500 億美元。美光主要生產動態隨機存取記憶體（DRAM）、快閃記憶體（NAND Flash）、高頻寬記憶體（HBM）等產品，廣泛應用於 AI 伺服器、智慧型手機、個人電腦（PC）及資料中心。美光這一系列的擴產計畫，目的在滿足因 AI 爆發而急速增長的需求，並期盼最終能將其全球 40% 的 DRAM 產能移回美國本土製造。韋德布希分析師布萊森（Matt Bryson）表示，這筆投資顯示美光預期在 2028、2029 及 2030 年，市場對矽晶圓的需求將會急遽攀升。矽晶圓市場未來更強勁的需求，有望延長目前記憶體產業的上升週期；不過分析師也提醒，新產能的陸續開出，最終仍可能推升供過於求的潛在風險。