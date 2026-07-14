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議題範圍廣 涵蓋日常至國際局勢

分科測驗今（14）日最後一科考公民與社會，共有2萬551名考生參加，佔總報名人數52.4%。大考中心指出，整體難易度預估，選擇題「中間偏難」較去年稍難；非選擇題「中間」，較去年得分率預估會提高。本次命題選擇題與非選擇題相關選項誘答極高，均標預測維持去年水準或稍低。入闈審題高中公民老師指出，試題兼顧基本題和素養導向試題，前者依課綱的學習條目平均命題，後者考生須依學科知識，結合探究實作培養的邏輯推理能力，才能完成作答；並非單純瑣碎的知識記憶或是中文文義閱讀技巧就能答題。試題取材來自生活時事與學術情境，生活時事情境從社區大樓（8）、鄰里公園（21-24 題組）、網路場域（9、16-17題組、32-33 題組）、國家社會（3、6、10-11題組、30、34-35題組）到亞太全球（29、39-42題組），最末以國際秩序討論為整卷結尾，引領考生對日常生活與社會時事案例，進行理解與詮釋。學術情境兼具純文字報告(29）、統計圖解釋（5)和表格資訊解讀（36-38 題組）等不同形式的文本，以測驗考生在不同文本中，應用學科知識的閱讀理解與分析推論能力。今年從生活時事擷取比例較高，讓考生透過日常觀察，將所學知識運用於生活中。結合時事案例部分，有直接以時事內容擷取方式命題，如律所法人化 （7）、高乘載車道效益（14-15 題組）、2008 年金融海嘯對我國影響（31）、關稅政策與中美競爭（39-42 題組）。也有命題構思取材來自時事，但簡化以虛擬情境命題，如女性舉重選手性別討論(1）、少數族裔躍上主流電影舞臺（2）、服務業職場性騷擾（12-13題組）、健保去識別個資運用及大數據公司投放廣告爭議（18-20題組）、新青安房貸對我國房地產市場影響（25-27 題組）、穆斯林移民(28）、長照 2.0 被遺忘的經濟弱勢家庭處境（34-35題組）。此外，試題亦持續關注於性別與社會處境不利群體的權益保障。如運動賽事女性選手（1）、少數族群（2）、經濟資源不利民眾（3、10、26、35）、障礙兒童使用公園遊具（24）、移民與移工（28、36）等。