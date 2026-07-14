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據《每日郵報》首席體育記者基岡（Mike Keeghan）報導，英格蘭對陣阿根廷的世界盃準決賽，已被美國聯邦調查局（FBI）、國際足總（FIFA）及當地警方在聯席會議上定性為本屆賽事「最高風險」的比賽。鑑於兩國歷史上的宿怨以及對球迷間可能爆發衝突的擔憂，亞特蘭大當局將實施一系列大範圍的保安措施。雙方球迷將從不同驗票口入場，但由於國際足總賽事不設隔離看台，場內管控難度極大，當局特別關注球迷可能混合聚集的場地通道區域。網路上已流傳上周阿根廷與英格蘭球迷衝突的影片，一段畫面顯示1名英格蘭球迷在看台上與3名身穿阿根廷球衣的男子互毆，另一段影片中則是一群阿根廷球迷在酒吧內與英格蘭支持者對峙。各支球隊下榻的飯店外將部署大量警力，壯觀的梅賽德斯-賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium）周邊區域也將成為重點佈防區域，預計大量球迷將聚集於此。英格蘭隊此前在美國的比賽幾乎都享有主場氛圍，但此次重返亞特蘭大將截然不同。美國境內有著龐大的阿根廷僑民群體，預計數千人將從佛羅里達州趕來觀賽。官方預計球場內雙方球迷將各占一半，但英格蘭球迷在城市街頭可能處於人數劣勢。亞特蘭大將增派執法人員巡邏，同時球迷嘉年華區域也將受到嚴格監控。目前一支來自英國足球警務小組的團隊已在美國境內，將在現場與當地執法機構保持密切協調。面對歷史與政治的糾葛，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）呼籲各方保持冷靜：「傳達給阿根廷人民的訊息是，這只是一場足球比賽。我們將面對一支偉大的球隊、一位偉大的教練，但這僅僅是一場足球比賽，僅此而已。」但他同時承認，球員們在賽事期間持續高唱一首提及福克蘭群島（Falkland Islands）的歌曲。1982年阿根廷入侵後，這場衝突導致907人喪生，英國最終重新控制了南大西洋諸島。阿根廷外交部長本周重申了對該領土的主權要求，但隨即被英國方面拒絕。英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）也表達了類似立場：「這只是一場足球比賽，兩群充滿激情的球迷來到現場觀看一場頂級較量。足球的意義正在於此——它把球迷凝聚在一起，把國家凝聚在一起。我們兩個都是驕傲的民族，這才是關鍵詞。足球會在場上說話。」回顧歷史，在1986年墨西哥世界盃八強賽中，阿根廷憑藉馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」以2:1擊敗英格蘭。不過英國警方表示，在日前英格蘭對陣挪威的八強賽周圍僅有4人被捕，警方再次對現場約3萬名英格蘭球迷的良好表現給予了讚揚，期盼此役能維持理性觀賽。