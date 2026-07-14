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HTC VIVE ORIGINALS全新虛擬偶像選秀節目《VPOP ASIA》將於7月18日首播，今（14）日舉辦首播記者會，監製陳鎮川、Lulu（黃路梓茵）、評審剃刀蔣等人共同出席。身兼天后張惠妹（阿妹）經紀人的陳鎮川，受訪時也被問到阿妹旗下「野聲音娛樂」日前以4000萬元取得9月台東音樂活動標案，是否代表阿妹有望現身？他也親自回應。張惠妹去年底返鄉舉辦台東跨年演唱會，不僅吸引大批歌迷湧入朝聖，也成功帶動地方觀光與住宿人潮，獲得不少好評。日前阿妹旗下公司「野聲音娛樂」再以4000萬元取得9月台東音樂活動標案，也讓外界好奇，阿妹是否將再度回到台東演出。對此陳鎮川表示，這次是由公司承接標案，阿妹本人應該不會參與演出，「她自己應該是不會去，因為是公司拿的標案。」雖然阿妹此次未必會現身，但陳鎮川透露，阿妹一直都很關心家鄉發展，也希望能持續為台東盡一份心力。他表示，「她很想在台東做很多事，熱心台東的一切。」一句話也透露阿妹對故鄉始終有著深厚情感，未來不排除透過更多不同形式，持續投入台東藝文及音樂活動。