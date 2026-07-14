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國泰金控今（14）日公布今（2026）年6月稅後淨利165.9億元，累計稅後淨利達765.2億元；加計FVOCI股票處分損益，累計前6月對保留盈餘的影響數達1659億元，已超越歷年全年水準，創下歷史新高，其中主要子公司表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利均創歷年同期新高，而國泰金控及國泰人壽累計前6月對保留盈餘影響數亦雙雙創下歷史新高。國泰人壽6月稅後淨利113.7億元，累計稅後淨利達462.4億元，加計FVOCI股票處分損益，累計前6月對保留盈餘影響數已突破1300億元，創歷史新高。單月獲利強健，主要反映不動產鑑價，加上過往厚實CSM的穩定攤銷、經常性收益挹注，帶動保險本業及整體損益表現維持穩健。6月初年度保費及初年度等價保費分別為430億元及69億元，均維持穩定增長態勢。6月台股延續前月強勢格局，儘管波動加劇，惟在AI相關題材持續帶動資金輪動及基本面支撐下，股市仍震盪走揚。6月逢不動產半年鑑價，認列大樓完工增值利益，另受惠CSM穩定釋出及經常性收益挹注，單月獲利表現穩健，搭配本月把握資本市場行情伺機實現資本利得，使單月保留盈餘影響數獲得可觀增長。面對匯率波動，國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至6月底累積餘額逾1300億元，達歷史新高。國泰人壽今年以來整體淨值大幅提升逾4500億元至9597億元，淨值比逾11%，雙雙刷新歷史最高。展望後市，全球金融市場仍將受到通膨走勢、貨幣政策及地緣政治等因素影響。國泰人壽將審慎應對外在形勢變化，靈活調整資產配置，強化資產負債管理及風險控管機制，並持續累積資本韌性，以確保穩健經營與長期永續發展。國泰世華銀行6月稅後淨利49.9億元，累計稅後淨利269.9億元，年成長15%。淨利息收入方面，受惠放款動能強勁、財務資產部位成長以及降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理動能延續，信用卡簽帳金額成長動能強健，帶動整體淨手續費收入穩健成長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率維持良好表現。截至6月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1100.5%，資產品質維持穩健。國泰產險6月稅後淨利5.9億元，累計稅後淨利續創同期新高達23.4億元，加計FVOCI股票處分損益14.2億元，累計前六月對保留盈餘之影響數(1)達37.6億元，整體營運穩健成長。在大型商業火險業務成長及海外旅遊需求持續增溫的帶動下，6月簽單保費達43.0億元，累計簽單保費達213.3億元，個人險與商業險業務均持續成長，其中，車險年增4%、健康及傷害險年增11%、火險年增11%。財務投資方面，因應金融市場近期的快速變局，投資團隊將持續關注市場動態，審慎布局操作，以兼顧穩健獲利表現與控管投資風險。國泰證券6月稅後淨利11.2億元，累計稅後淨利44.1億元，年增148%，創同期獲利新高，主要受惠台股市場交易活絡，上市櫃日均量逾1.6兆。截至6月，國泰證券累計台股市占達4.63%，複委託成交量年增113%，雙雙突破歷史新高，台股與複委託開戶數更較去年同期翻倍成長，挹注未來經紀業務強勁成長動能。國泰投信6月稅後淨利1.9億元，累計稅後淨利16.5億元，年成長27%，總管理資產規模為新台幣3.6兆元，年成長67%。6月全球金融市場呈現「股市震盪、債券小幅修復、能源風險先升後降」的格局。月初至月中，市場受到中東衝突、荷姆茲海峽風險、油價波動與通膨疑慮影響，風險資產一度承壓；但下旬隨油價回落、AI與半導體題材重新吸引資金，股市出現反彈。固定收益部分較不受投資人青睞，持續呈現外流態勢，台股的部分，指數高檔投資人風險意識較高，惟國泰動能高息（00400A）除息公布後，呈現淨流入表現亮眼。