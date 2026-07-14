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航空公司大器回應：他大概真的很無聊

一名年輕機師駕駛飛機藉著飛行軌跡抒發心聲，上週六在英格蘭與威爾斯交界處上空，全球航班追蹤網站「Flightradar24」的雷達螢幕上，赫然出現了由英文字母拼出的 「我好無聊（I'm bored）」字樣，引發網友熱議。對此，英國雷文航空（Ravenair）回應表示，該機師是一位年僅20多歲的飛行教官，「他真的很無聊，但不得不說，這展現了非常高超、熟練的飛行技巧」，並稱不會為此祭出任何懲處，還順便吐槽說為了在空中寫字，機師當時應該「超忙」。根據《衛報》報導，從Flightradar24資料可以看見，這架隸屬於雷文航空的雙座輕型飛機，上週六上午11點25分從利物浦機場起飛。長達兩小時的飛行航程中，在飛越英格蘭與威爾斯交界處時，飛機大約在1100英尺的高度，以時速接近185公里的航速，進行一連串密集且角度精準的盤旋。最終在空中如同寫書法般，精準地用航線軌跡寫下「我好無聊」這串訊息，總共只花了大約20分鐘。事情曝光後引發網友熱議，有網友直呼從來沒看過有哪個機師，會直接在天空寫字來抱怨自己很無聊。對此，雷文航空經理巴雷特（Wayne Barrett）接受接受訪問時表示，當天之所以升空，是為了測試飛機剛更換的引擎汽缸零件。「我想這名機師當時是真的有點無聊，因為這純粹是一趟測試性飛行。但不得不說，這展現了非常高超、熟練的飛行技巧」。巴雷特透露機師是一位年僅20多歲的飛行教官，這趟測試飛行本身是完全必要且合規的，目前飛機已安全返回機庫，而該名機師也已經在享受他的例休。至於這起「空中塗鴉」事件，巴雷特表示機師不會面臨任何懲處，並吐槽說「雖然他說很無聊，但實際上，要在空中如此精準地拼出這些字母，他當時大概正在集中百分之百的精神。所以到頭來，他可能一點也不無聊，反而把自己弄得很忙」。巴雷特肯定表示，這次飛行路線所引發的「空中驚喜」，也意外成了航空公司最完美的活廣告。