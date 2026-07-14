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▲網路流傳多張謝姓女球友照片，除疑似IG生活照外，還出現AI修圖、美顏版本，引發熱議。（圖／翻攝自小紅書）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘近日與51歲謝姓女球友的互動頻頻成為外界焦點，兩人緋聞自上月底曝光後持續延燒。6日又再次被週刊拍到郭台銘深夜現身公園與謝女碰面，再度掀起討論。沒想到隨著事件發酵，謝女AI修圖照也在小紅書上瘋傳，上面更寫著「郭台銘的球友，安妮的近照，燒燙燙ㄟ！」近期中國社群平台小紅書及其他社群網站開始流傳多張謝姓女球友的照片，還出現多張經AI修圖、美顏及調整身形的版本。相較於媒體拍攝的原始照片，AI生成圖片不僅膚質更加細緻，五官也經過修飾，整體外貌與原始照片有明顯差異。郭台銘與謝姓女球友自被拍到一同打高爾夫球後，雙方關係備受關注。沒想到緋聞爆出之後短短一週，又再次直擊郭台銘深夜前往公園與謝女見面，兩人互動再次成為話題，不過截至目前為止，郭台銘本人及相關人士皆未正面回應外界對兩人關係的猜測。據了解謝女是基隆人，結過婚也有小孩，過去無出眾工作經歷，最知名的事蹟是曾在東南亞某國家當富豪小三，當了10年左右，後來疑似混不下去才回到台灣；去年開始謝女被狗仔拍到與郭台銘密切，兩人從球場認識到會私下聯絡，最後甚至就連打球都靠郭董的豪車接送，36E的好身材據傳也是「後天努力」而來的，風波延燒至今不論是郭董還是夫人曾馨瑩都沒有出面回應。