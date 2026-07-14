我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台南市長參選人、立委謝龍介今（14）日在立法院巧遇民進黨立委王世堅，除了與其握手，也與對方大聊台南選情。謝龍介強調，他一定能贏得年底選舉，並邀請王幫他站台，而王世堅也同意打賭，強調民進黨台南市長參選人陳亭妃一定會贏，希望謝龍介接受事實，「11月28日選完你會輸」。王世堅今天現身立法院，剛簽到完，謝龍介便上前握手說，「台南要翻轉了！妥當啦！要不要來幫我站台？」王世堅驚呼反問，「有嗎？我一定挺陳亭妃，我們陳亭妃一定會過（當選）」。謝龍介強調，陳亭妃「很困難」，還笑稱王「目睭糊著蜊仔肉」，王世堅回應，贏多贏少啦！陳亭妃贏就好，也不要贏太多，陳亭妃跟謝龍介都受歡迎，但陳亭妃更受歡迎，且國民黨包袱多，不過，謝也認為民進黨的包袱也很多，已經在台南做33年了，王隨即說，國民黨在台灣做58年了。王世堅接續說，陳亭妃會得到58%選票，若謝龍介拿到33%就很高，謝龍介則直呼，4年前他就拿44%了；王世堅則回應，「真的喔？忘記了」，但陳亭妃是大家期待的市長。謝龍介笑稱，王世堅若南下輔選陳亭妃，務必要到他的競選總部喝茶，甚至邀請王世堅對賭，王則同意，並強調「你會輸」；不過，謝龍介仍持續堅持「我保證我會贏」，還要王世堅有碰到總統賴清德是幫忙問好，王世堅直呼說，陳亭妃在台南會贏，要接受這個事實，「我只希望你接受一個事實，11月28日選完你會輸」。