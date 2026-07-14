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▲世界盃開踢，台灣運彩推千萬大獎抽，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

▲台灣運彩推出「買運彩 瘋足球」世界盃限定活動，由活動大使蕭煌奇擔任代言人，祭出Land Rover名車、現金及黃金等多項好禮，總獎額超過1000萬元，邀請球迷一起瘋世足、抽大獎。（圖／台灣運彩提供）

2026年世界盃足球賽正式進入4強淘汰賽，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，首場就鎖定西班牙對戰法國的冠軍級對決。面對兩支奪冠熱門正面交鋒，神蛙「蛙貴」沒有選擇任何一方勝出，而是大膽預測雙方將在，必須進入延長賽才能分出決賽門票的歸屬。蛙貴上一戰成功命中英格蘭擊敗挪威，目前累積戰績來到15勝15敗，命中率重返50%，終於把先前落後的勝率全部追了回來。隨著世界盃進入最後4強，每一場都是頂尖強權正面交鋒，也讓蛙貴的每一次預測更加受到球迷關注。本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對西班牙與法國之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在象徵「和局」的金蛙球門區，看好兩隊在正規時間內難分勝負，比賽將一路延伸至延長賽，甚至可能透過PK大戰才能決定誰能晉級世界盃決賽。西班牙本屆世界盃一路展現成熟的控球與高壓逼搶體系，淘汰賽接連擊敗葡萄牙、比利時兩支歐洲強權；法國則由姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍，延續衛冕熱門的強勢表現，8強再淘汰黑馬摩洛哥。當兩支被視為奪冠大熱門的球隊提前在4強交鋒，蛙貴認為雙方實力伯仲之間，90分鐘恐怕無法分出高下。一路走來，蛙貴曾有開賽連續命中的高光時刻，也曾跌到4成出頭、被球迷笑稱是「反指標」。不過，近期逐漸找回手感，不僅重新站上5成勝率，也讓球迷開始期待，神蛙是否真能在淘汰賽愈猜愈準。目前蛙貴累積戰績15勝15敗，命中率50%。這回選擇挑戰難度極高的「90分鐘和局」劇本，究竟西班牙與法國是否真會一路鏖戰到延長賽，還是其中一隊提前終結比賽、讓神蛙再次翻車？答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃4強淘汰賽的最新預測，看看蛙貴能否延續火燙手感，在決賽門票爭奪戰再次展現驚人的「神蛙第六感」。