2026年世界盃足球賽正式進入4強淘汰賽，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，首場就鎖定西班牙對戰法國的冠軍級對決。面對兩支奪冠熱門正面交鋒，神蛙「蛙貴」沒有選擇任何一方勝出，而是大膽預測雙方將在正規90分鐘、包含下半場傷停補時踢成平手，必須進入延長賽才能分出決賽門票的歸屬。
蛙貴上一戰成功命中英格蘭擊敗挪威，目前累積戰績來到15勝15敗，命中率重返50%，終於把先前落後的勝率全部追了回來。隨著世界盃進入最後4強，每一場都是頂尖強權正面交鋒，也讓蛙貴的每一次預測更加受到球迷關注。
西法巔峰對決 神蛙看好90分鐘難分高下
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對西班牙與法國之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在象徵「和局」的金蛙球門區，看好兩隊在正規時間內難分勝負，比賽將一路延伸至延長賽，甚至可能透過PK大戰才能決定誰能晉級世界盃決賽。
西班牙本屆世界盃一路展現成熟的控球與高壓逼搶體系，淘汰賽接連擊敗葡萄牙、比利時兩支歐洲強權；法國則由姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍，延續衛冕熱門的強勢表現，8強再淘汰黑馬摩洛哥。當兩支被視為奪冠大熱門的球隊提前在4強交鋒，蛙貴認為雙方實力伯仲之間，90分鐘恐怕無法分出高下。
重返5成勝率 神蛙敢再挑戰高難度劇本
一路走來，蛙貴曾有開賽連續命中的高光時刻，也曾跌到4成出頭、被球迷笑稱是「反指標」。不過，近期逐漸找回手感，不僅重新站上5成勝率，也讓球迷開始期待，神蛙是否真能在淘汰賽愈猜愈準。
目前蛙貴累積戰績15勝15敗，命中率50%。這回選擇挑戰難度極高的「90分鐘和局」劇本，究竟西班牙與法國是否真會一路鏖戰到延長賽，還是其中一隊提前終結比賽、讓神蛙再次翻車？答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃4強淘汰賽的最新預測，看看蛙貴能否延續火燙手感，在決賽門票爭奪戰再次展現驚人的「神蛙第六感」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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西班牙本屆世界盃一路展現成熟的控球與高壓逼搶體系，淘汰賽接連擊敗葡萄牙、比利時兩支歐洲強權；法國則由姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍，延續衛冕熱門的強勢表現，8強再淘汰黑馬摩洛哥。當兩支被視為奪冠大熱門的球隊提前在4強交鋒，蛙貴認為雙方實力伯仲之間，90分鐘恐怕無法分出高下。
一路走來，蛙貴曾有開賽連續命中的高光時刻，也曾跌到4成出頭、被球迷笑稱是「反指標」。不過，近期逐漸找回手感，不僅重新站上5成勝率，也讓球迷開始期待，神蛙是否真能在淘汰賽愈猜愈準。
目前蛙貴累積戰績15勝15敗，命中率50%。這回選擇挑戰難度極高的「90分鐘和局」劇本，究竟西班牙與法國是否真會一路鏖戰到延長賽，還是其中一隊提前終結比賽、讓神蛙再次翻車？答案將在比賽結束後正式揭曉。
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