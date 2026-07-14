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凱基金控今（14）日公布6月自結財務數據，單月稅後獲利為新台幣61.1億元，今年上半年累計稅後獲利284.4億元，每股盈餘1.64元，其中旗下凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益。若加計6月份的FVOCI股票處分利益， 合計達到154.47億元，續創今年單月新高；今年上半年累計稅後獲利加計FVOCI股票處分利益則為677.75億元，亦創歷史同期新高。至於上述FVOCI股票處分利益主要來自凱基人壽掌握市場脈動，6月已實現股票處分利益約93.4億元，今年上半年累計股票實現利益已逾393.3億元，雖不包含在當期獲利，但直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘的基礎。凱基金表示，6月台股延續5月多頭行情，在AI與半導體族群帶動下續創新高，隨後因高檔獲利了結賣壓湧現，呈現高檔整理格局。金控旗下證券、銀行及壽險等業務表現穩健，持續挹注集團獲利動能。銀行業務方面，受惠於整體存放款規模穩定擴張，淨利息收益及財富管理業務帶動手續費收入持續成長，成為推升銀行獲利的重要引擎。凱基銀行6月稅後獲利6.86億元，今年上半年累計稅後獲利42.76億元，較去年同期成長27%，展現穩健成長力道。證券業務則因台股成交量能及指數持續創高，帶動手續費收入及部位評價利益增加，經紀暨財富管理、衍商、自營、承銷等業務皆有獲利貢獻。凱基證券6月稅後獲利50.3億元；今年上半年累計稅後獲利179.36億元，續創同期新高，亦較去年同期大幅成長383%。凱基人壽單月新契約保費收入達141億元，較去年同期成長150%，創近5年單月新高；累計前6個月新契約保費收入達600億元，年成長63%。同時，採取審慎靈活的資產配置策略，掌握市場契機，適時實現股票資本利得，6月份稅後獲利15.16億元，加計FVOCI股票處分利益（稅後）約93.4億元，合計達108.56億元；今年上半年累計稅後獲利92.03億元，加計FVOCI股票處分利益(稅後)約390.4億元，合計達482.46億元。展望未來，凱基金強調，將持續深化ONE KGI策略，整合銀行、證券及壽險3大核心事業優勢，打造更具競爭力的金融服務平台，強化成長動能與營運韌性，為客戶、股東創造長期價值。