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許多長輩都怕在浴室滑倒，摔一跤可能出現嚴重後遺症甚至直接致命，美國北卡羅萊納州一名82歲老婦人日前在家中浴室滑倒，不慎跌落在浴缸內，但因摔傷後背部非常疼痛，讓她幾乎無法動彈，在浴缸受困長達9天，意識一度不清，但她努力轉動了身旁僅存的保命開關，用腳趾扭開水龍頭，並把水潑向臉部補充水分，最終奇蹟生還。根據衛報報導，這位名叫里維特（Joan Rivet）的阿嬤，近日向北卡羅萊納州地方媒體《The Mountaineer》講述了這段驚險的過程。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的估算，美國每年有數百萬名老年人因意外跌倒而面臨緊急狀況，里維特的遭遇正是其中一個極端的典型案例。里維特自2023年喪偶後，便獨自居住在北卡羅萊納州克萊德（Clyde）山區的一處住宅。她在摔倒後，目前已轉至復健機構療養。里維特事後回憶，她在6月1日準備上床睡覺前，在浴室裡盥洗後準備睡覺，但在浴室內往後退了一步，卻不慎跌落浴缸，還順帶扯下了浴簾和吊桿。由於背部受傷，里維特發現自己根本無法從浴缸裡爬起來。而她的手機留在另一個房間，根本拿不到。她只能大聲呼救，家裡唯一的同伴，愛貓「菲比」（Phoebe）也陪在浴缸旁焦急地喵喵叫。然而，鄰居並聽不見她的呼喊，隨著幾個小時、甚至幾天過去，里維特意識到，如果想要活下去，她必須喝水。當時水龍頭位於浴缸的另一端，手根本碰不到。於是，她靈機一動，嘗試用腳去扭動水龍頭的旋鈕，成功讓水流出，再用手將水潑向臉部，一口一口艱難地喝水。里維特不時陷入昏迷，當時她只看著窗外天色變黑又變亮、變黑又變亮，並不斷祈禱「主啊，幫幫我，幫我減輕痛苦。」里維特沒有子女，只有居住在隔壁喬治亞州、相隔5小時車程的親哥哥比爾（Bill Lesko），兩人每週至少會通話一次。這次因為多日聯絡不上，讓他非常擔心。他先是聯絡了里維特的鄰居，鄰居表示里維特的車子確實停在車道上，但屋內卻沒有任何活動跡象，他隨即報警。當警方破門而入時，發現里維特在浴缸裡已處於半昏迷狀態，緊急將她送往醫院治療。里維特送醫時伴有嚴重的脫水和因長期躺臥而產生的褥瘡。院方立即為她進行靜脈注射並提供流質食物。逐漸恢復體力，接著被轉移到北卡韋恩斯維爾（Waynesville）的復健機構。如今情況已稍稍好轉，里維特欣慰地說，現在有食物和水，讓她感到滿足，她也決定搬到喬治亞州與家人同住，由於周遭也有像她一樣的獨居老人，她同時也認知到，必須時常聯絡這些鄰里彼此關心。