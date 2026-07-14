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SEVENTEEN粉絲注意！拓元售票系統針對演唱會實名制祭出新規定，宣布「SEVENTEEN DxS」高雄巨蛋演唱會起，將調整票券驗證方式，拓元售票系統今（14）日傳訊給「SEVENTEEN DxS高雄巨蛋演唱會」購票的粉絲們，表示為配合實名制入場驗證，將在演出門票上顯示完整身分證字號，並在入場時核對本人證件，方便現場工作人員核對購票者身分。值得一提的是，也就是說，如果是用護照號碼來申請拓元帳號、購票登記時寫護照號碼的粉絲，將無法持該票券進場，需要另外申請退票。拓元公告指出，本次開放消息曝光後，在粉絲圈引發熱烈討論，「這次實名制看來真的會很嚴格」、「用護照搶票的確定不能進場了」、「能提早到場就提早到，現場驗證可能會花時間」、「怎麼不提早講，都快演唱會了才說」、「拓元帳號無緣無故被鎖的粉絲都不用玩了」、「用護照辦帳號的絕對是不能入場，今年最後一場演唱會不能去了。」