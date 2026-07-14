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▲林楚茵表示又抓包李四川與陳見賢共用網軍。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

立委林楚茵今（14）日踢爆，第3次抓包國民黨新北市長參選人李四川與過去爭取國民黨新竹縣長提名的陳見賢共用網軍，這批出來吹噓李四川會把新北市打造成「AI科技之都」的網軍，雖然用了新帳號，李四川陣營也以為這樣就不會被查到，但一個個去查照樣找到共同發文，「憑這種AI能力說要打造科技之都，真的笑死！」林楚茵表示，李四川陣營就是不學好，之前已經被四叉貓抓包2次網軍海，被抓到以後不反省，連網軍公司也捨不得換，竟然還開記者會、發新聞稿，抹黑是蘇巧慧陣營自導自演，那自己也只好再來幫忙抓一次。林楚茵說，這批出來吹噓李四川會把新北市打造成「AI科技之都」的第三波網軍，雖然用了新帳號，李四川陣營也以為這樣就不會被查到。但一個一個去查，照樣找出他們的共同發文「民調唯一支持陳見賢」、「徐欣瑩和妙天利益輸送」。最後林楚茵提到，看來這批當初介入國民黨初選的網軍帳號，數量真的是用不完，現在有空檔可以無縫接軌幫忙李四川。李四川自己用AI把公車塗成瓢蟲、連板橋車站的外觀都能弄錯，現在還找這種等級的網軍來宣傳政見。「憑這種AI能力說要打造科技之都，真的笑死！」