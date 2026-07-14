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台商赴美、東協 投資電子零組件為大宗

受到新南向政策、美中貿易戰，台商近10年來海外布局大洗牌。經濟部統計處今（14）日公布產業經濟統計簡訊，發現2016至2020年台商仍有近4成選擇到中國投資，2021年至2025年對中投資銳減至12.9%，下滑26.9個百分點，並分散到美國及東協國家。據統計，近年受疫情、美中貿易紛爭與地緣政治動盪催化，全球供應鏈加速重組，加上新興科技應用迅速擴展，全球對我國電子與資通產業需求同步升溫，國內廠商持續強化海外布局，累計近2021年至2025年我國核准對外投資金額1,486億美元，較2016年至2020年增加545億美元，增幅達57.8%。而在區域方面，台灣過去集中於中國，2016年至2020年有375億美元、39.8%的對外投資金額在中國，美國及東協僅有8.4 %、13.0%。而在新冠疫情之後，情勢出現逆轉。2021年至2025年，台商選擇投資減少184億美元，占比縮至12.9%，較先前減少26.9個百分點。反之，美國及東協占比增加至20.5%、20.0%；投資金額分別增加226億美元、174億美元。統計處進一步分析，我國對美國投資以製造業占7至8成為主，其中，電子零組件製造業因半導體大廠持續擴大海外布局，近5年投資金額較上期增加176億美元或4.9倍，為近年成長的主力。另受惠伺服器及製藥大廠持續擴展營運版圖，在美國建立生產與銷售基地，電腦電子與光學製品製造業及藥品製造業，亦較上期分別增加17億美元與10億美元，增幅均逾12倍。台商對東協投資亦以製造業為主，近5年占比上升至56.3%，以電子零組件製造業貢獻較大，投資金額較上期增加99億美元或8.1倍，占比平均達37.5%，主因晶圓代工與半導體大廠合資興建新加坡晶圓廠，加上組裝代工大廠持續布局電子零組件供應鏈。而台商在東協國家投資塑膠製品製造業亦搭上AI熱潮推升相關塑料零件需求增溫，投資金額成長3.3倍，表現較為突出；非製造業則以金融保險業及批發零售業為主；運輸倉儲業因海運業者積極拓展新加坡船務與海運管理業務，較上期成長3.9倍，增幅居主要產業之冠。