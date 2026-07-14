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2026首案金融科技創新實驗順利落地！金管會日前核准永豐金證券辦理「股票禮品卡」金融科技創新實驗案，並已完成實驗，期間吸引逾9萬人參與，新增近5萬戶證券開戶數，創造近6千萬元兌換佳績，且無任何消費爭議，成功為普惠金融與跨界生態圈合作注入全新動能，金管會已完成相關法規調適並正式開放辦理，也鼓勵金融機構積極投入創新，踴躍申請金融科技創新實驗與業務試辦，以掌握新興市場發展先機。永豐金證券自去（2025）年4月開辦發行「股票禮品卡」，購買者可選擇自用、贈送他人或企業行銷等多元用途，民眾收到股票禮品卡後，透過永豐金證券電子平台完成兌換，即可作為股票交易的可用資金，用於支付股票交割款、手續費及證券交易稅等。金管會表示，此創新實驗案已於今年4月順利結束，累積兌換金額近6千萬元，吸引逾9萬人參與，並帶動新增近5萬戶證券開戶數，顯示市場接受度佳，對擴大投資參與、推動普惠金融及協助證券商拓展業務均具正面效益，此案也是今年首案創新實驗，並為第10件金融科技創新實驗，而永豐金證券歷來已獲准2件創新實驗。金管會說明，永豐金證券透過股票禮品卡與異業合作，將證券服務延伸至便利商店或企業贈品等日常消費場景，拓展跨產業生態圈合作的深度與可能性，且藉由多元面額設計，可靈活運用於送禮、親子理財教育及投資體驗等情境，有助提升年輕族群及投資新手參與資本市場的意願，並擴大金融服務觸及客層等。為使創新機制得以常態化推動，金管會在實驗結束前已辦理法規調適，並於今年3月同意備查券商公會訂定的「證券商發行股票禮品卡自律規範」等相關規定。金管會強調，創新是提升金融產業競爭力的重要動能，將持續鼓勵業者在兼顧風險與法令遵循下，善用科技發展創新金融商品與服務，以滿足多元客群需求與期待。業者未來在創意發想過程如有法規適用疑義，亦可透過監理門診或諮詢輔導機制與金管會交流意見，以提升創新方案推動效率及可行性，共同打造兼具安全、韌性與創新的金融市場。