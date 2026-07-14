我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）即將於 115 年 7 月 21 日正式施行。台灣數位平台經濟協會（DEAT）於 7 月 14 日舉辦記者會，針對專法上路後的產業衝擊提出警示，並向政府提出三項具體建議，期盼在保障外送員權益的同時，維持市場活力與產業永續。目前台灣外送產業年消費額已達 1,351.28 億元、年訂單量達 4.27 億筆，已是民生不可或缺的基礎服務。然而，學者與法律專家針對新制指出以下隱憂：外送產業為多邊生態系：當專法大幅拉高合規成本，外送恐因費用增加而面臨市場縮水，因此透過收取「外送媒合費」來重組成本，或許是維持生態系平衡值得思考的新方向。運力碎片化，導致配送效率降低：若當制度要求多筆訂單同時配送但分別計價，即可能降低配送整合效果，進一步造成運力碎片化，縮減尖峰時段的配送能力。營運成本轉嫁，服務走向精品化： 平台法遵固定成本增加，加上「疊單重複計價」規定削弱了共享配送的效率優勢，平台可能被迫調漲費用，導致外送服務走向高價化，進而萎縮整體市場。維持市場機制： 專家認為，與其採取剛性的價格管制，不如落實事後行為監督。平台向外送員收取合理媒合費、透過順路配送分攤成本，皆是維持低運費與市場運作的關鍵。國外前車之鑑： 參考美國西雅圖 2024 年新制，外送員基本報酬雖提高 133%，卻因消費者點餐成本暴增導致訂單銳減，反而加重商家負擔、減少外送員接單機會。為避免僵化制度脫離市場實況，DEAT 建議政府採取以下配套措施：1. 建立跨部會「滾動檢視機制」外送產業具有高動態與數位化特性，建議主管機關於專法上路後，每六個月常態性召開跨部會成效檢視會議，依據市場運作、消費行為等客觀指標，動態調整政策。2. 以「數據實證」制定與修正政策建議政府善用去識別化的法定大數據，每半年定期委託產官學公正第三方，產出最具事實基礎的「產業經濟影響評估報告」，作為後續法案動態修正的依據。3. 給予六個月「法規輔導期」專法訂於 7 月 21 日施行，但許多重大子法配套直到 6 月底才公告，留給平台調整系統的時間不到一個月。DEAT 建請政府給予企業六個月輔導期，協助各方順利完成制度接軌。結語 DEAT 強調，專法的建立是產業發展的起點而非終點。政府應讓法規保有調整的彈性與科學實證基礎，才能真正打造兼顧外送員保障、消費者便利、店家營收與平台發展的共贏架構。