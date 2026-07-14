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今年分科測驗首度導入金屬探測器，第一日先是在物理科發現有考生使用AI眼鏡，第二天歷史科再度抓到考生違規使用智慧型裝置，下午考數乙時又有一位戴藍牙耳機。今日累積2名考生戴藍牙耳機、1名考生戴智慧型手表。大考中心主任張新仁指出，歷史科共有2名考生攜帶不可攜帶入座的物品。其中一名考生配戴智慧型手錶，監試人員在考試開始、查驗身分時即發現並代為保管，考生仍須依違規處理辦法扣分。另一名考生則在上午8時40分預備鈴響、考生入座後，在8時41分被監試人員發現耳朵配戴藍牙耳機，連線試場外背包內。下午數乙又有一位考生佩戴藍牙耳機被發現。張新仁強調，考試簡章的試場規則及違規處理辦法已明確規定，不得攜帶具有傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品入座，包括行動電話、穿戴式裝置（包含智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環、耳機）、計算機、電子辭典及多媒體播放器等。她更喊話考生，監試人員均嚴格執行監考工作，考生切勿心存僥倖、以身試法，務必遵守試場規則，不要攜帶違規電子設備入座，以免因違規遭扣分而影響考試成績。