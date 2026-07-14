我是廣告 請繼續往下閱讀

▲財政部關務署高雄關高雄機場分關呼籲，旅客攜帶現鈔貴重物品出入國境，除在線上預報後，仍須由海關查驗，才完成申報程序，以保障自身通關權益。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄關高雄機場分關主任曾信義呼籲，旅客攜帶現鈔貴重物品出入國境，除在線上預報後，仍須由海關查驗，才完成申報程序，以保障自身通關權益。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄關高雄機場分關加強查驗出入境旅客所攜帶的現鈔貴重物品出入國境。(圖／記者黃守作攝)

財政部關務署高雄關今(14)日呼籲，旅客攜帶現鈔貴重物品出入國境，除在線上預報後，仍須由海關查驗，才完成申報程序，以保障自身通關權益。財政部關務署高雄關關務長劉芳祝表示，關務署高雄關為提升旅客通關便利性，高雄關已提供旅客線上預先申報逾限額之現金等物品，以節省現場填寫資料時間，但劉芳祝提醒，線上申報僅預先登錄資料，尚未完成法定申報程序，旅客入境時須至紅線檯，而出境時則至海關服務檯向海關申報查驗後通關，才完成申報程序。劉芳祝說，旅客出入境時，如攜帶新台幣現鈔逾10萬元、人民幣逾2萬元、外幣現鈔逾等值美元1萬元、無記名有價證券逾等值美元1萬元、黃金逾等值美元2萬元，或鑽石、寶石、白金等具洗錢風險之貴重物品逾等值新台幣50萬元，均應依規定向海關申報。關務署高雄關高雄機場分關主任曾信義指出，高雄關為提供出入境旅客更便捷通關服務，洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第4條自111年修正，旅客得以電腦或行動裝置等設備，於通關前預先將超逾限額之洗錢防制物品申報內容傳輸至關港貿單一窗口。曾信義說，高雄關高雄機場分關統計，高雄機場分關於去(114)年查獲旅客攜帶現鈔貴重物品出入國境未申報的案件有4件，其中包括新台幣有3件共175萬3800萬元，日幣1件共2496萬6千日元。曾信義並指出，但近來由實務發現，部分旅客因不熟悉流程，誤以為線上傳輸即完成申報，未於通關前向海關臨櫃申報而影響通關權益，該關強調，線上預先申報僅為便利旅客事先登錄，實際通關時仍須向海關申報，經海關線上調閱申報資料並查驗後，才完成申報，以保障自身通關權益。