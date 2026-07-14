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人氣女團TWICE今（14）日才傳出周子瑜、彩瑛不續約JYP，稍早再有韓媒爆料，在公司待了21年的志效也確定離開公司，未來將成立個人工作室，展開全新SOLO活動。綜合韓媒報導，多位歌謠界人士透露，志效近期確定不再與JYP簽訂個人專屬合約，目前正與業界人士接觸，討論成立一人企劃社的可能性，希望發展更具有個人特色的演藝事業。不過消息指出，志效並非完全離開 TWICE，身為TWICE隊長的她，在JYP已經待了21年光陰，未來欲將採取「個人約、團體約分離」模式，一邊跟JYP合作，一邊進行個人活動中。TWICE第二次續約期限將至，近期成員動向頻頻成為焦點，今日韓媒才報導周子瑜合約到期後離開JYP，彩瑛也傳出正和其他經紀公司接觸，如今志效再被爆出成立一人公司，讓粉絲更加關注TWICE成員未來規劃。