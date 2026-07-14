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資料中心成消耗電能與水資源的怪獸

美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）週二簽署一項行政命令，宣布暫停核發大型資料中心的建設許可，為期最長一年。這項舉措讓紐約州成為全美第一個在州級層面實施資料中心建設禁令的州，也讓AI熱潮對電力、水等資源的消耗再度引發關注。綜合外媒報導，紐約州政府指出，此舉旨在提供為期一年的緩衝期，讓州政府官員有時間制定出一套完善的監管計劃，以解決資料中心所帶來的嚴峻能源與環境挑戰。霍楚在聲明中表示，「當資料中心的開發威脅到公用事業電費的飆升、消耗我們的自然資源，並給紐約人帶來不確定性時，採取行動並進行引領是我的職責。紐約州將率先制定全美最嚴格的數據中心開發標準，確保當企業因紐約而成功時，紐約市民也能同樣受惠」。州長辦公室補充說明，已經取得建設許可的專案將不受此禁令影響。此外，該禁令也設有豁免條款，凡是耗電量較低，且專為科研、教育及醫療保健目的而建設的設施，將不在此限。除了暫停建設外，霍楚還計劃與州立法機構合作，於明年1月議會開議時，推動取消對資料中心的銷售稅補貼，這部分將需要通過立法程序落實。資料中心被視為「怪獸級」的吃電耗水，因其高昂的運營成本與環境負擔，已在美國地方社會激起跨黨派的強烈反彈。許多選民擔心，這類設施瘋狂搶佔電網資源，將直接推高一般家庭的電費帳單，在當前通膨與生活成本高漲的背景下，無疑是雪上加霜。民調數據也反映了這股社會焦慮。根據錫耶納學院（Siena Research Institute）6月公布的民調顯示，高達46％的紐約州選民支持對數據中心實施一年的建設禁令，僅有21％表示反對。然而，這項禁令也面臨來自AI企業、私營部門推動者、資料中心開發商以及工會的強烈反對。目前紐約州境內約有133座資料中心，規模遠不及弗吉尼亞州和德州。然而，紐約州此次開出禁令「第一槍」，極可能為應對AI浪潮衝擊的其他州長提供一套跟進的範本。在接下來的一年內，紐約州將採取多管齊下的應對方案，包括制定統一的資料中心建設框架，確立一致的產業標準。環保部門在相關環境評估報告完成前，將不再核發數據中心的自由裁量權許可。同時紐約州政府正在草擬「社區投資框架」，以便為那些正考慮引入資料中心的地方政府提供談判指南，爭取更多社區回饋。